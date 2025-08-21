116 éves lett a világ legidősebb embere

Caterham, aki egy idősek otthonában él a surrey-i Lightwaterben, áprilisban lett a legidősebb élő ember, miután a brazil apáca, Inah Canbarro Lucas nővér 116 éves korában elhunyt.

1909. augusztus 21-én született, ezzel ő VII. Eduárd brit király utolsó élő alattvalója. VII. Eduárd ükunokája, III. Károly 2024-ben képeslapot küldött neki a 115. születésnapja alkalmából.

Caterham asszony három évvel a Titanic katasztrófája előtt, valamint nyolc évvel az októberi orosz forradalom előtt született, és két világháborút is átélt.

A hampshire-i Shipton Bellingerben született nyolc gyermek közül a második legfiatalabbként, majd a wiltshire-i Tidworthben nőtt fel.

Tinédzserként Indiában dolgozott, később pedig Hongkongban és Gibraltáron élt férjével, Normannal, aki alezredes volt a hadseregben.

A lightwateri idősek otthona által kiadott közleményben azt írták, Ethel és családja nagyon hálásak minden kedves üzenetért és az iránta tanúsított érdeklődésért.

„Ethel csendesen tölti a napot a családjával, hogy a saját tempójában élvezhesse a születésnapját” – tették hozzá.

A valaha élt legidősebb ember, akinek az életkora bizonyítható volt, a francia Jeanne Louise Calment volt, aki 1997-ben halt meg 122 éves és 164 napos korában.