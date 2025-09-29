A Norbert Bödörhöz köthető Malanta Vidéki Ház (Forrás: vidieckydommalanta.sk)
Nem túl forgalmas a Bödörhöz köthető panzió, 2023-ban nem volt vendége, pedig félmilliós támogatást kapott
Az állam uniós forrásból 550 ezer euróval támogatta a Malanta Vidéki Ház panziót, ahol azonban alig van vendég. Ennek ellenére nem lehet benne szállást foglalni.
Nem túl forgalmas a nyitragerencséri Malanta Vidéki Ház panzió, amelyet az SL-Stone cég üzemeltet. A cég vezetője Štefan Levický vállalkozó, és a DenníkN szerint Norbert Bödör érdekeltségi körébe tartozik. Bödörrel Robert Fico miniszterelnök is szívesen találkozik, legutóbb márciusban a kormányhivatalban látta vendgül, habár a vállalkozó ellen még mindig érvényes a vádemelés.
A lap kikérte az önkormányzattól a cég által a vendégéjszakák után befizetett adó kimutatását, amely szerint a 2021-2024-es időszakban a cég mindössze 274 vendégéjszaka után fizetett adót. 2023-ban egyetlen vendég sem volt a panzióban.
Ennek ellenére a lap munkatársai nem kaptak szállást a panzióban, pedig kétszer is megpróbálták: egyszer tavasszal, egyszer pedig most szeptemberben. Az épület mindkét esetben üresnek, elhagyatottnak tűnt.
A Malanta Vidéki Ház a legismertebbek közé tartozik az úgynevezett „hacienda pályázatból”. Létrehozására 2016-ban, a Smer egyszínű kormányzása alatt több mint 550 ezer eurós támogatást hagytak jóvá, mindössze egy nappal a parlamenti választások előtt. A pénz a Agrár Kifizető Ügynökségen (PPA) keresztül érkezett, amelyet akkor is, most is smeres jelöltek irányítottak. A támogatás feltétele, hogy a panziót legalább 5 évig üzemeltetik, vagyis fogad vendégeket. Az úgynevezett hacienda-ügy több támogatást is érint, a PPA jelenleg is ellenőrzi a korábbi kifizetések jogosságát.
Levický: az év végéig telt ház van
A panziónak talán idén már nagyobb a forgalma, legalábbis a hivatalos tulajdonos, Štefan Levický vállalkozó teltházzal indokolta, hogy a DenníkN újságírói nem kaptak szállást a panzióban. Szerinte a panzió a múlt hétvégén is tele volt, amikor az újságírók ott jártak, pedig a helyszínen sem világítást, sem vendégek jelenlétét nem tapasztalták.
Ráadásul előre sem lehet szállást foglalni, Levický szerint ugyanis az év végéig már minden hely foglalt. Arra a kérdésre nem adott választ, hogy minek köszönhető ez a nagy érdeklődés a panzió iránt.
Évente néhány vendég
A nyitragerencséri önkormányzat sem volt túlságosan készséges a lappal, csak az infotörvény alapján leadott kérvényükre adták ki a befizetett adó összegét. Ebből derült ki, hogy 2023-ban egyetlen vendég sem volt a panzióban, legalábbis abban az évben 0 euró adót fizettek be az önkormányzatnak.
2021-ben 40,05 eurót – 80 vendégéjszaka, 2022-ben – 37,50 eurót – 75 vendégéjszaka –, 2024-ben – 59,70 eurót – 119 vendégéjszaka, fizetett a cég a vendégéjszakák alapján.
Nyitragenecsér polgármestere, Július Czako (független) tavasszal még azt állította, nem is tud róla, hogy a Malanta Vidéki Ház szállásként működik. „Semmit sem tudok róla. Abszolút semmit. Most hallok először önöktől” – mondta áprilisban a DenníkN-nek. A lap szeptember végi látogatása során viszont már azt állította, hogy az ingatlan hosszabb ideje fogad vendégeket, be is jelentik azokat az önkormányzatnak, és adót is fizetnek utánuk. A befizetett adó kimutatását azonban csak az infotörvény alapján adta ki a lapnak.
Az ellenzék szerint egyértelmű a csalás
A Progresszív Szlovákia szerint „ilyen nyilvánvaló csalás nem maradhat büntetőjogi következmények nélkül”. A PS szerint Tibor Gašparnak, a parlament alelnökének is meg kellene szólalnia, a Smer képviselője ugyanis élesen bírálta Michal Šimečka édesanyját egy 130 ezer eurós pályázat hibás elszámolása miatt.
„Minden más ügyben hallani Gašpart, csak éppen Bödörnél nem”
– mondta Ján Hargaš, a PS képviselője. Pavol Gašpar ráadásul jó viszonyban van Norbert Bödörrel.
A SaS is beleszállt a panzió ügyébe. Martina Bajo Holečková képviselő szerint az adatok azt mutatják, hogy a panzió eddigi kihasználtsága mindössze 2,3 százalék volt. „És most hirtelen az év végéig teljesen tele van? Hihetetlen véletlen” – mondta ironikusan Holečková. A panzióban a PS politikusai is próbáltak szállást foglalni, de nem jártak sikerrel.
