Nem túl forgalmas a Bödörhöz köthető panzió, 2023-ban nem volt vendége, pedig félmilliós támogatást kapott

Nem túl forgalmas a nyitragerencséri Malanta Vidéki Ház panzió, amelyet az SL-Stone cég üzemeltet. A cég vezetője Štefan Levický vállalkozó, és a DenníkN szerint Norbert Bödör érdekeltségi körébe tartozik. Bödörrel Robert Fico miniszterelnök is szívesen találkozik, legutóbb márciusban a kormányhivatalban látta vendgül, habár a vállalkozó ellen még mindig érvényes a vádemelés.

A lap kikérte az önkormányzattól a cég által a vendégéjszakák után befizetett adó kimutatását, amely szerint a 2021-2024-es időszakban a cég mindössze 274 vendégéjszaka után fizetett adót. 2023-ban egyetlen vendég sem volt a panzióban.

Ennek ellenére a lap munkatársai nem kaptak szállást a panzióban, pedig kétszer is megpróbálták: egyszer tavasszal, egyszer pedig most szeptemberben. Az épület mindkét esetben üresnek, elhagyatottnak tűnt.

A Malanta Vidéki Ház a legismertebbek közé tartozik az úgynevezett „hacienda pályázatból”. Létrehozására 2016-ban, a Smer egyszínű kormányzása alatt több mint 550 ezer eurós támogatást hagytak jóvá, mindössze egy nappal a parlamenti választások előtt. A pénz a Agrár Kifizető Ügynökségen (PPA) keresztül érkezett, amelyet akkor is, most is smeres jelöltek irányítottak. A támogatás feltétele, hogy a panziót legalább 5 évig üzemeltetik, vagyis fogad vendégeket. Az úgynevezett hacienda-ügy több támogatást is érint, a PPA jelenleg is ellenőrzi a korábbi kifizetések jogosságát.