Együttalvás a gyerekkel?

A terhességem idején bátran mondogattam a férjemnek, hogy ha megszületik a kisbabánk, nem szeretném, ha köztünk aludna. Egyrészt azért, mert féltem, hogy baja esik; másrészt azért, mert több ismerősöm is arról számolt be, hogy a nyolc-tízéves gyermekét csak nagy nehézségek árán tudta leszoktatni a közös alvásról. Később, kissé naivan azt is elhatároztam, hogy a kisbabánkat félévesen átköltöztetem a saját szobájába, mert így elvben már kora gyermekkorától önállóságra nevelhetem.

Kitűzött elképzeléseim ellenére a most másfél éves Penelope kiságya még mindig a hálószobánkban van. Ez egyelőre praktikusabb megoldás, hiszen ha éjjel szüksége van ránk, rögtön ott vagyunk mellette. De nagymamám intő szavai is folyton a fülemben csengenek: „Ne tedd át azt a kisgyermeket a másik szobába. Lesz még ott eleget. Legyen veletek. Ott érzi jól magát, mellettetek”. Szerencsénkre a kislányunk az utóbbi időben már meglehetősen gyakran átaludja az éjszakákat, viszont ahogy korábban, nyugtalanság esetén most is leginkább az segít, ha kivesszük a kiságyából, és magunk közé fektetjük. Ilyenkor, ha a férjem vagy én simogatjuk a hátát, esetleg énekelek neki, akkor rövid idő alatt újra álomba merül.

Az együttalvás témájának kicsit alaposabb áttanulmányozása után kiderült számomra, hogy a kérdésre a különböző szakterületek művelői eltérő válasszal szolgálnak: míg az antropológusok a legtermészetesebb alvásmódnak tekintik, mely napjainkban is számos kultúrára jellemző, addig a gyermekorvosok egy része – a problémát kissé leegyszerűsítve – úgy tartja, hogy azok a kisbabák, akik szüleik mellett töltik az éjszakát, fokozottabban ki vannak téve a bölcsőhalál kockázatának. A pszichológusok ugyanakkor a kompromisszumos megoldás mellett teszik le a voksukat, és ha a gyermek egészségesen jött a világra – a megfelelő alvási körülmények biztosításának feltételével –, nem látják akadályát az együttalvásnak: vagyis a szülőre bízzák a döntést. Egyszerű anyukaként nem tisztem igazságot szolgáltatni ebben a bonyolult szakmai vitában. Csupán annyit mondhatok, hogy míg Penelope pici baba volt, a férjemmel nyugodtabbak voltunk, ha a kiságyában töltötte az éjszakát, ahol egy légzésfigyelő berendezés is őrizte az álmát. Akkoriban is előfordult, hogy áthoztuk magunk közé, de miután evett és elaludt, szigorúan visszakerült a saját ágyába. Mióta viszont elég erős ahhoz, hogy jól irányzott rúgásaival biztosítsa magának majd’ az ágyunk felét, kissé elkényelmesedtünk, és néha-néha hagyjuk, hogy velünk maradjon reggelig. A kislányunk önállósodása miatt pedig egyáltalán nem aggódom. Úgy gondolom, hogy a gyermek függetlenné válását nemcsak az altatási szokás befolyásolja, hanem az is, hogy napközben biztosítjuk-e számára azt a bátorító közeget, amire az első önálló döntések meghozatalához és a szembejövő konfliktusok sikeres megoldásához szüksége van.

Dančo Jakab Veronika írása