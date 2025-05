Nagytakarítást indít Orbán: listáznának, támogatásokat vonnának meg kormánykritikus szervezetektől

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az évértékelőjében beszélt arról, hogy húsvétig „nagytakarítást” végeznek a kormánykritikus civil szervezetek körében, amelyek külföldi támogatásban is részesülnek. Húsvétig végül nem történt semmi, de kedden éjszaka Halász János, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője beterjesztett egy törvényjavaslatot A közélet átláthatóságáról címmel. A javaslat szerint, ha a Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy egy külföldről támogatott szervezet tevékenysége veszélyezteti Magyarország szuverenitását, akkor javasolhatja, hogy a kormány vegye jegyzékre a szervezetet.

A listára kerülés után az adott szervezet

tisztségviselői, alapítói és felügyelő- vagy ellenőrző bizottságának tagjai kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, és kiemelt közszereplőkké válnak;

a szervezet nem kaphatja meg a a személyi jövedelemadóból felajánlható 1 százalékos támogatásokat;

köteles minden támogatójától „teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot kérni” arról, hogy a pénz nem külföldről jött;

a szervezet és annak irányítói kiemelt közszereplőnek számítanak a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint.

Ha felmerül, hogy a szervezet mégis külföldi támogatást fogadott el, akkor a pénzmosás elleni szerv, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a támogatás 25-szörösét szabja ki bírságnak, amit 15 napon belül ki kell fizetni.

A szerv helyszíni ellenőrzést is tarthat, ami azt jelenti, hogy kivonulhat a listázott szervezetekhez, ahol belenézhet minden iratba és számítógépbe, adathordozóba, és ezekről másolatot is készíthet. Ehhez a rendőrség segítségét is kérhetik.

A javaslat szerint az ország szuverenitását veszélyezteti bármi, ami sérti, negatív színben tünteti fel

az ország független, demokratikus jogállami jellegét;

a nemzet egységét, a határon túli magyarokért való felelősséget;

a házasság, a család és a biológiai nemek elsődlegességét;

a békét, a biztonságot és a más országokkal való együttműködést;

az ország alkotmányos önazonosságát, keresztény kultúráját.

