Művészet, elegancia és jótékonyság - mindez a Győr melletti Földváry Aukciósház jóvoltából

Az est egy sajtótájékoztatóval indult, ahol Matusz Balázs, a Földváry Alapítvány kuratóriumának elnöke és az Aukciósház tulajdonosa és Ács Érmes Károly művészettörténész, a kuratórium vezetője ismertették a rendezvénysorozat céljait és programját.

Matusz Balázs beszédében kiemelte: „Ez az est számunkra több mint egy kiállítás és egy jótékonysági árverés előzetese. Ez egy lehetőség arra, hogy a művészet erejét a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába állítsuk. Célunk, hogy a kultúra és az esztétikum iránti rajongást összekössük az emberséggel és a segíteni akarással. Az aukcióval hidat építünk a művészetkedvelők és azok között, akiknek támogatásra van szükségük. Minden »jótékonysági céllal árverezve« pecsétes műalkotás megvásárlásával közvetlenül hozzájárulnak a Győri kórház szakasszisztens képzési és megtartási programjának támogatásához, valamint a kórház által kijelölt személyzeti tartózkodó helyiségek komfortfokozatának további emeléséhez, a katona árvák megsegítéséhez, és a ZoNa Alapítvány munkájához, mely a szolgálat teljesítése közben elhunyt hivatásosok árváit támogatja. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi kiváló művész és támogató állt mellénk ebben a nemes ügyben. A Földváry Alapítvány nevében őszinte köszönetet mondunk nekik!”