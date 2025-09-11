Művészet, elegancia és jótékonyság - mindez a Győr melletti Földváry Aukciósház jóvoltából

A sajtótájékoztatót követően a zártkörű kiállítás megnyitóra érkeztek a meghívott vendégek, akiket az Obzidián Bormanufaktúra welcome pezsgője és a Magyar Honvédség, valamint a Készenléti Rendőrség zenekarának lenyűgöző zenei aláfestése fogadott. Az est háziasszonya, Erdőhegyi Brigitta dalszerző, énekesnő, média személyiség elegánsan vezette végig a közönséget a programon.
18:00 órakor a hivatalos megnyitó beszédek sorával folytatódott az est, ahol a felszólalók - Matusz Balázs, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Kosztolánszkyné Alexa Hajnalka, a ZoNa Alapítvány képviselője, Ács Érmes Károly művészettörténész, a kuratórium vezetője, valamint Várszegi Lajos kurátor - hangsúlyozták a művészet és a kultúra közösségépítő erejét, valamint a jótékonyság fontosságát. A beszédeket követően Vitéz Laura zeneszerző exkluzív zongorakoncertje varázsolta el a közönséget, majd a vendégek személyesen is találkozhattak a 15 kortárs alkotóval, akiknek művei az őszi kollekció részét képezik.
