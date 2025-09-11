Művészet, elegancia és jótékonyság - mindez a Győr melletti Földváry Aukciósház jóvoltából

földváry
Katona árvákat és kórházi ápolónőket is támogat, aki licitál 

Egy elegáns, ünnepélyes esttel vette kezdetét a Győr melletti, öttevényi Földváry Aukciósház és Alapítvány „Ősz a Művészetben” című rendezvénysorozata, amely a művészet és a jótékonyság jegyében született. A Stefánia Palotában megrendezett exkluzív eseményen a kortárs művészet, a zene, a gasztronómia és a gyűjtői szenvedély találkozott, mindez nemes célok szolgálatában.

Kalapács alá került: Lotz Károly festménye, egy tűzi arany bevonatú kandalló óra amelynek a párja a cári kiállításban látható az Ermitage-ban, több francia nagy értékű szobor, és számos értékes darab, amelyeket a  https://foldvaryaukcio.hu/ oldalán, a többi 140 termék mellett meg lehet tekinteni. 

kiállítás

Az est egy sajtótájékoztatóval indult, ahol Matusz Balázs, a Földváry Alapítvány kuratóriumának elnöke és az Aukciósház tulajdonosa és Ács Érmes Károly művészettörténész, a kuratórium vezetője ismertették a rendezvénysorozat céljait és programját.

Matusz Balázs beszédében kiemelte: „Ez az est számunkra több mint egy kiállítás és egy jótékonysági árverés előzetese. Ez egy lehetőség arra, hogy a művészet erejét a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába állítsuk. Célunk, hogy a kultúra és az esztétikum iránti rajongást összekössük az emberséggel és a segíteni akarással. Az aukcióval hidat építünk a művészetkedvelők és azok között, akiknek támogatásra van szükségük. Minden »jótékonysági céllal árverezve« pecsétes műalkotás megvásárlásával közvetlenül hozzájárulnak a Győri kórház szakasszisztens képzési és megtartási programjának támogatásához, valamint a kórház által kijelölt személyzeti tartózkodó helyiségek komfortfokozatának további emeléséhez, a katona árvák megsegítéséhez, és a ZoNa Alapítvány munkájához, mely a szolgálat teljesítése közben elhunyt hivatásosok árváit támogatja. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi kiváló művész és támogató állt mellénk ebben a nemes ügyben. A Földváry Alapítvány nevében őszinte köszönetet mondunk nekik!”

matusz

A sajtótájékoztatót követően a zártkörű kiállítás megnyitóra érkeztek a meghívott vendégek, akiket az Obzidián Bormanufaktúra welcome pezsgője és a Magyar Honvédség, valamint a Készenléti Rendőrség zenekarának lenyűgöző zenei aláfestése fogadott. Az est háziasszonya, Erdőhegyi Brigitta dalszerző, énekesnő, média személyiség elegánsan vezette végig a közönséget a programon.

18:00 órakor a hivatalos megnyitó beszédek sorával folytatódott az est, ahol a felszólalók -  Matusz Balázs, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Kosztolánszkyné Alexa Hajnalka, a ZoNa Alapítvány képviselője, Ács Érmes Károly művészettörténész, a kuratórium vezetője, valamint Várszegi Lajos kurátor - hangsúlyozták a művészet és a kultúra közösségépítő erejét, valamint a jótékonyság fontosságát. A beszédeket követően Vitéz Laura zeneszerző exkluzív zongorakoncertje varázsolta el a közönséget, majd a vendégek személyesen is találkozhattak a 15 kortárs alkotóval, akiknek művei az őszi kollekció részét képezik.

zongora

A kiváltságos est során a látogatók betekintést nyerhettek egy magyarországi gyűjtő világszínvonalú szobor- és óragyűjteményébe, valamint megismerkedhettek a ZoNa Alapítvány és a Földváry Alapítvány társadalmi küldetésével. Az est egy állófogadással zárult, ahol a Magyar Honvédség mesterszakácsainak költeményeit kóstolhatták meg a résztvevők, miközben folyt a kötetlen beszélgetés és a műalkotások megcsodálása.

A kiállítás ezzel a fényes nyitánnyal vette kezdetét, és az őszi kollekció darabjai a nagyközönség számára is ingyenesen megtekinthetőek lesznek Öttevényen, a Földváry Kastélyban: október 18., 19. (szombat-vasárnap), valamint október 22., 23., 24. (szerda-péntek) 

A sorozat október 26-án az árverésselcsúcsosodik, ahova várják még az érdeklődőket, Tárcsák még igényelhetőek a https://foldvaryaukcio.hu/ oldalon.

