Egyre több a lopás és a rongálás Komáromban, új kamerákkal fékeznék a bűnözést

Az elmúlt hónapokban több, kisebb kihágást bemutató poszt jelent meg Komárom városának hivatalos Facebook-oldalán. Ezekben rendszerint azt is közölték, hogy a városi rendőrségnek sikerült kézre keríteniük az elkövetőket.

Legutóbb arról adtak hírt, hogy a város szívében található étterem teraszáról és egy másik helyről egy tolvaj dísznövényeket lopott el május közepén.

– áll a posztban, amelyben egyben kiemelik: a városi rendőrség a korábbi időszakhoz képest a vagyon elleni kihágások számának növekedését tapasztalja.

A témával kapcsolatban több kérdéssel fordultunk a városházához. Keszegh Béla (független) polgármester megerősítette: apróbb lopásokból és rongálásokból valóban több van, mint korábban a városi rendőrség adatai alapján. Az ő munkájukat elsősorban a kamerarendszer fejlesztésével próbálják segíteni. Ezekben az esetekben ugyanis az eszközpark jó szolgálatot tud tenni az elkövetők kézre kerítésében – beleértve egyébként a magánkézben levő biztonsági kamerákat is. „Az egyiken még nem látszik az arca, a másikon már igen. Tehát néha több kamerafelvételből tudják összerakni a teljes képet” – magyarázza Keszegh.

A város most adott le egy néhány százezer euró értékű pályázatot a Komárom, Ógyalla, Bajcs és Érsekújvár alkotta fenntartható városfejlődést szolgáló csoportosulás (UMR) tagjaként. Nemcsak a belvárosban, de a rendőrség által adatolhatóan „problémásnak” tartott területeken is új eszközöket szerelnének fel.

Szeretnénk bevonni a felvételek elemzésébe a mesterséges intelligenciát is. Ez nemcsak felismeré az elkövetőket, hanem érzékelné azt is, ha valami szokatlan történik a felvételen. Mert amikor egyre több kamerafelvételünk van, akkor előjön az a probléma, hogy most ki fog egyszerre 40-50 kamerát nézni, és látni azokon minden lényegeset. Erre az élő személyzet már nem képes, de vannak olyan cégek, amelyek szoftverei ezt meg tudják tenni, majd figyelmeztetést adnak, ha valami rendkívülit érzékelnek