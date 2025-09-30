Lehengerlő Atlético-siker a derbin – vajon sikerült felzaklatni a Real Madridot?

A La Liga hetedik fordulójában madridi derbit rendeztek, melynek végén a hazai pályán szereplő Atlético Madrid örülhetett – két év után először. Diego Simeone együttese a 14. percben szerezte meg a vezetést, de aztán a Real Madrid két gyors góllal, Kylian Mbappé és Arda Güler révén fordított, a szünet után azonban jött az Atlético-henger, és a Realnak esélye sem volt pontot szereznie. Noha a Real majdnem 70 százalékban birtokolta a labdát a második félidőben, semmi veszélyt nem jelentett a szünet után Jan Oblak kapujára – mondhatjuk úgy is, hogy a támadások terén csak egy csapat volt a pályán. A királyi gárda – az előző idény hajráját is beleszámítva – sorozatban kilenc győzelem után kapott ki a bajnokságban, és ez az első helyébe került.

Álvarez bosszúja

Julian Álvarez legutóbbi, Madrid elleni derbije hihetetlenül fájdalmas volt a játékos számára, hiszen a híres „dupla érintése” miatt (a tizenegyesénél megcsúszott a lába, így kétszer ért a labdához a rúgáskor) az Atlético kiesett a Bajnokok Ligájából a márciusi nyolcaddöntő visszavágóján. Az Atlético akkor rettentő dühös volt a bírókra, amiért érvénytelenítették a gólt, és a tiltakozásuk elvezetett oda, hogy a játék szabályalkotója, az IFAB ezt követően változtatott, hogy a továbbiakban a játékvezetők ne büntessék az ilyen véletlen, dupla érintéseket.

Mindez biztosan eszébe jutott Álvareznek, mikor 2–2-es állásnál a második félidő elején ismét nagy nyomás alatt állhatott oda a büntetőhöz a Real ellen, de az argentin egyáltalán nem mutatkozott idegesnek, nyugodtan és magabiztosan, nagy erővel Courtois bal oldalára lőtte a labdát. A madridi kapus érezte az irányt, de védeni nem tudott (3–2).

Ezzel Álvarez azonban még nem végzett, sőt a legjobb pillanata még hátravolt: egy varázslatos, 20 méteres szabadrúgással tovább növelte csapata előnyét (4–2), a győzelmet végül Antoine Griezmann gurítása tette fölényessé egy kontra végén (5–2) – ez összességében azt is jelentette, hogy a Real Madrid négy gólt kapott pontrúgást követően, sőt tulajdonképpen ötöt, csak Lenglet szöglet után szerzett találatát a VAR kezezés miatt érvénytelenítette.