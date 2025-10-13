Veszélyben a Sziget jövője, tulajdonos megszüntetné a fesztivált

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere hétfő reggel ezt posztolta a Facebookon: „Levelet kaptam a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatott, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni. A lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat. Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával.”

Mit mondanak a számok?

A fesztiválnak ötéves területfoglalási szerződése van érvényben a fővárossal, ami 2026-ig tartott volna, ezt szeretné most megszüntetni a tulajdonos, a luxemburgi Superstruct Entertainment. A céget tavaly júniusban vásárolta meg az amerikai KKR tőkealap 1,3 milliárd fontért.

A Sziget Zrt. a 2023-as, 1,8 milliárd forintos veszteségét több mint megkétszerezte 2024-ben, 3,9 milliárdos mínusszal zárt, és bár a 2025-ös fesztivál számai még nem ismertek, a veszteséget ismét több mint kétmilliárd forintra saccolják.

Mit mondanak a szervezők?

Karácsony Gergely posztára a Sziget így reagált a Forbesnak: „A fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásunk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért vagyunk kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani.”

Ha új tulajdonos jön, aki folytatná a fesztivált, nyilvánvalóan újra kell majd kötnie ezt a megállapodást.

Mit mond az alapító?

Gerendai Károly Sziget-alapító a Forbesnak elárulta, hogy a magyar menedzsment javaslatára a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették vele a kapcsolatot, és lehetőséget kínáltak neki a visszatérésre. A gasztroszektorban tevékenykedő Gerendai jelenleg befektetőtársakat keres, hogy megmentse a Szigetet. A konkrét megegyezés előtt természetesen nem kívánt a részletekről nyilatkozni, de azt elárulta a Forbesnak, hogy intenzív egyeztetések zajlanak a háttérben.

„Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására”

– mondta Gerendai, aki a 2022-ben szállt ki a fesztiválszervezésből. Reményei szerint nagyon gyorsan, még októberben sikerül megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami szakmai és pénzügyi szempontból egyaránt megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához.