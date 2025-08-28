Velencében megkezdődött a harc az Arany Oroszlánért

Az 1932-ben alapított és a világ legrangosabb filmfesztiváljai között számon tartott, 11 napos mustrára érkező filmsztárok között van George Clooney, Emma Stone, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Idris Elba, Cate Blanchett, Adam Driver, Andrew Garfield és Jude Law is. Julia Roberts először látogat el a fesztiválra, és Dwayne Johnson is először megy majd végig a Lido vörös szőnyegén.

Több régóta várt film debütál a velencei seregszemlén, ezek közül mutatunk be most néhány különösen figyelemre méltót.

Frankenstein

Guillermo del Toro Frankensteinje végre vászonra került. A mexikói rendező, aki A víz érintése című filmjéért 2018-ban Oscar-díjat kapott, ezúttal is sötét, vizuálisan letaglózó világot alkotott Mary Shelley történetének modern változatában. Oscar Isaac alakítja Victor Frankensteint, míg torzszülött teremtményét Jacob Elordi játssza. A szereplőgárda olyan nevekkel egészül ki, mint Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance és Ralph Ineson. A film az első hírek szerint igyekszik hű maradni Shelley regényének erkölcsi és filozófiai mélységeihez.

Vadászat után

Luca Guadagnino (Szólíts a neveden, Challengers) új pszichothrillere ugyan versenyen kívül debütál, mégis óriási várakozás övezi. A Julia Roberts főszereplésével készült film egy elit egyetem falai közé vezet, ahol egy diák szexuális zaklatással vádolja meg köztiszteletben álló professzorát. A mellékszerepekben Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg és Chloë Sevigny is feltűnik, a film zenéjét pedig a Nine Inch Nailsből ismert Trent Reznor és Atticus Ross jegyzi.

Bugonia

Jórgosz Lánthimosz új filmje – A kedvenc, a Szegény párák és A kegyelem fajtái után ismét ismét Emma Stone főszereplésével – a rendezőhőz hűen abszurdba hajló, bizarr történetet dolgoz fel. Egy dél-koreai kultfilm, a Save the Green Planet! újragondolásáról van szó, amelyben két paranoiás összeesküvés-hívő elrabol egy befolyásos üzletasszonyt, akit földönkívülinek hisznek. Emma Stone mellett Jesse Plemons is visszatér Lánthimosz kedvenc színészei közül.

Zúzógép

A színészként (Pieces of a Woman, Oppenheimer, The Curse) is egyre elismertebb Benny Safdie eddig testvérével, Josh-sal közösen rendezett, most viszont egy időre elválnak az alkotópáros útjai. Következő filmjeik külön-külön, de szinte egyszerre, 2025 végén érkeznek a mozikba: Josh a Marty Supreme-mel (Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow) tér vissza, Benny pedig a Dwayne Johnson főszereplésével készült Zúzógéppel.

A sportdráma Mark Kerr MMA-legenda életét mutatja be, a szerephez pedig Johnsont szinte a felismerhetetlenségig maszkírozták. A film nemcsak a ketrecharc világába enged betekintést, hanem a függőséggel és a mentális problémákkal is igyekszik szembenézni. Kerr feleségét Emily Blunt alakítja.

The Testament of Ann Lee

A norvég Mona Fastvold rendezésében érkezik a Shaker-szekta 18. századi alapítójáról, Ann Lee-ről szóló musical, melynek főszerepében Amanda Seyfried látható, mellette Thomasin McKenzie, Christopher Abbott és Tim Blake Nelson is feltűnik. A film társírója Fastvold partnere, Brady Corbet, aki tavaly A brutalistával aratott sikert Velencében – ahhoz az alkotáshoz hasonlóan a The Testament of Ann Lee is nagyrészt Magyarországon forgott, és zenéjét is A brutalistáért Oscar-díjjal jutalmazott Daniel Blumberg szerezte.

Gazdag versenyprogram

A versenyfilmek között szerepel még Noah Baumbach rendező Jay Kelly című filmje, amelyben George Clooney egy filmsztárt, Adam Sandler pedig az ügynökét alakítja, Olivier Assayas The Wizard of the Kremlin-je, amelyben Jude Law Vlagyimir Putyint játssza. Kathryn Bigelow az Idris Elba főszereplésével készült A House of Dynamite című politikai thrillerrel indul versenybe, Jim Jarmusch pedig a Father Mother Sister Brother című antológiával, amelyben Cate Blanchett és Adam Driver játszik. Szintén a versenyprogramban látható a tunéziai Kaouther ben Hania The Voice of Hind Rajab és a dél-koreai Park Chan-wook No Other Choice című munkája.

Magyarok és szlovákok Velencében

Idén két magyar filmet is beválogattak a Horizontok című, második legfontosabb versenyszekcióba: Nemes Jeles László Árva című drámája ma este debütál, Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét pedig szeptember 5-én mutatják be a velencei Lidón. Szlovákiát az Otec című film képviseli, amelynek főszerepét Milan Ondrík játssza, és amely megtörtént esetet dolgoz fel - Nyitrán egy édesapa 2015-ben egy forró napon egyedül hagyta a zárt autóban kisfiát.

A nemzetközi versenyprogram héttagú zsűrijének elnöke Alexander Payne amerikai rendező-forgatókönyvíró. A díjátadó gálát szeptember 6-án rendezik a fesztivált aznap Cedric Jimenez Chien 51 című francia filmje zárja.