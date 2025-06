Új városi fesztivál születik Pozsonyban

A június 27-28-án debütáló Danube Music Days egy tudatosan megkomponált zenei oázis lesz a Duna-parton, a YUZU House nevű, viszonylag új kulturális és közösségi térben, Ligetfalu északi részén, a városi infrastruktúra és a természet határán. A Duna-töltés egyébként is kedvelt rekreációs helyszín a futók, biciklisek és kutyasétáltatók körében. A YUZU House kulturális funkcióval igyekszik megtölteni ezt a zónát.

Két színpadot építenek, a zenei programokat utazási élménybeszámolók, beszélgetések, jóga, ázsiai teakultúra-bemutató, gyermekprogramok, kiállítások és vetítések színesítik.

A helyszín ráadásul a környező országokből is könnyen elérhető, és a különleges zenei kínálat - a chillouttól a technóig, az indie-től a nu-jazzig – vélhetően meg is mozgatja az osztrák, magyar és cseh vájtfülűeket.

Nagyszínpadon a Booka Shade

A fesztivál talán legnagyobb húzóneve a német Booka Shade duó, azaz Walter Merziger és Arno Kammermeier, akik a kétezres évek eleje óta formálják az elektronikus zenei világot.

Sajátos tech-house és minimal keverékük táncba hív, miközben emlékezetes melódiákat is kínál. Nem véletlen, hogy a DJ Mag Top 100-as listáján is szerepeltek, és Pete Tong is beválasztotta őket a BBC Hall of Fame-be.

Az elektronikus zene rajongóinak örömére fellép Jazzanova is, igaz, DJ-szett formájában. A kollektívát képviselő Alex Barck kétórás műsorral érkezik, amelyben a nu-jazz, a broken beat és a soul dominál. A Sonar Kollektiv alapítójaként Barck nem csupán DJ, hanem zenei kurátor is – finom ízléssel és alapos zenei tudással.

Zavarba ejtő választék

Hollandia egyik legfontosabb zenei exportcikke, a Kraak & Smaak is jelen lesz – ezúttal DJ-szettet hoz Wim Plug, a trió egyik tagja. A funky és elektronikus hangzásvilág összeolvasztása, Jamiroquai- és Royksopp-remixek, hat lemez és egy most készülő hetedik – ennyi röviden a történet.

A műfajhatárokon túlmutató értéket képvisel Gold Panda is. A brit producer zenéje hol chillwave, hol poszt-dubstep, de ő maga mindig is kerülte a kategorizálást. Új albuma (The Work) a belső fejlődés és zenei érés dokumentuma.

Az atmoszférikusabb, éteri hangzásvilág kedvelőinek ajánlott Lou Rhodes és Rohan Heath új projektje, Kiiōtō, akik As Dust We Rise című debütalbumukkal érkeznek.

A Lamb egykori énekesnője és a multi-platinalemezes zeneszerző különleges duója elegáns minimalizmusával és mély érzelmeivel varázsol.

Hangok a természetben

A fesztivál különös hangsúlyt fektet a természetközeli élményre. Az egyik legizgalmasabb példa erre az osztrák ütőhangszeres Manu Delago, aki a handpan nevű hangszerrel vált ismertté. Korábban együttműködött Björkkel és Anoushka Shankarral is, most pedig friss, Snow from Yesterday című projektjét hozza el, amelyet a Mad About Lemon női vokáltrióval közösen rakott össze.

Hazai színek

Szlovákia zenei színterét sem hanyagolják a szervezők. Az Autumnist formáció már a nemzetközi porondon is letette névjegyét (SXSW, Sziget, Colours of Ostrava). Koncertjükön Nina Kohout is közreműködik, aki különleges hangszínével és érzékeny jelenlétével tovább gazdagítja zenei világukat.

A Subtension néven alkotó Mário Dočekal új albuma, a Bun After Writing, messze túllépi a drum and bass kereteit, IDM, techno, ambient és funk elemekkel operál – mindezt mélyen személyes átalakulásain keresztül szűrve.

A Kriss Krim művésznéven ismert Kristína Smetanová klasszikus zongoristából lett elektropop-előadó, és nemrég Martin Krajčírral (Isobutane) együtt vehette át a DOSKY-díjat színpadi zene kategóriában. Ők is élőben mutatják meg, hogyan válik a színházi hangulat klubzenévé.

A mély regiszterek

A basszus szerelmeseinek ott lesz VI3E, a Gleb-féle hiphop egyik zenei agya. Akinek zenéjében erőteljesen jelen vannak a UK Garage és Bass House hatásai, és aki a brit klubvilág esszenciáját hozza Pozsonyba. Jelen lesz a fesztiválon az LFO – Laboratórium frekvenčnej oscilácie kollektíva is, többek között Gabanna, KE3N, Yanko Kral, Beyuz és Samuel Konrad lép színpadra.

Több mint zene: kultúra

A fesztivál a „kevesebb néha több” jegyében korlátozott számú látogatót fogad – napi néhány ezer főt – ezzel is elősegítve a valódi kikapcsolódást, elmélyülést, kapcsolódást a természethez és a zenéhez. Emellett környezetbarát megoldásokat is alkalmaznak – például újrahasználható poharak, helyi ételek, biciklibarát közlekedés, és minimális terhelés a környezetre. A szervező Music Press Production szándáka szerint a A Danube Music Days regionális jelentőségű fesztivállá fejlődhet, amely nemcsak a pozsonyiakat, hanem a bécsi, győri, brünni közönséget is megszólítja.

Nem zajos buliforgatagot képzeltek el, hanem egy kifinomult zenei pikniket a folyóparton.

A Duna, mint közös kulturális tengely, szimbolikus hátteret ad ennek a régiós nyitásnak – így rendezvény a kulturális kapcsolódás új formáját is jelképezheti.