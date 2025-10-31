Trumpot kritizálta a Nobel-díjas író, visszavonták a vízumát

Wole Soyinka Nobel-díjas író, drámaíró esete arra világít rá, hogy a vízum visszavonása olyan döntés lehet, amely jelezheti, hogy a Trump-adminisztráció idején veszélybe kerülhetnek az Egyesült Államok kulturális kapcsolatai.

Sajtótájékoztató otthon

Wole Soyinka a héten Lagosban tartott egy sajtótájékoztatót, melyen elmondta, hogy visszavonták az Egyesült Államokba szóló vízumát.

„Szeretném biztosítani a konzulátust arról, hogy nagyon elégedett vagyok a vízumom visszavonásával”

– mondta Soyinka viccesen. Soyinka egyébként állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezett korábban az Egyesült Államokban, de Trump első megválasztása után, 2016-ban ő maga semmisítette meg zöldkártyáját.

Soyinka korábban azt is elmondta, hogy az év elején a lagosi amerikai konzulátus behívta őt egy beszélgetésre, hogy újraértékeljék a vízumát, de nem tervezett megjelenni.

A vízum mostani visszavonását tréfásan „egy nagykövetség meglehetősen furcsa szerelmeslevelének” nevezte, miközben minden olyan szervezetnek, amely meghívná őt az Egyesült Államokba, azt tanácsolta, hogy „ne pazarolja az idejét”.

„Nincs vízumom. Kitiltottak” – mondta Soyinka.

Mi történt pontosan?

Soyinka januárban kapott amerikai vízumot, ezt október 23-án visszavonták. A visszavonás hátterében az is állhat, hogy Nigéria állampolgáraira új, korlátozottabb típusú vízumfeltételek vonatkoznak: több éves, többször használható engedély helyett már csak egyszeri belépésű, rövid idejű vízum kérhető.

A PEN America szervezet szerint az eljárás azonban „hirtelen és önkényes” volt, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a politikai felhangját: a döntés félelmet kelthet más írókban, gondolkodókban is.

Wole Soyinka szerint a döntéshez hozzájárulhatott, hogy korábban az ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította az amerikai elnököt.

A szabadság és az emberi jogok szószólója

Wole Soyinka Abeoukutában született, Nigériát az egyetemi tanulmányai miatt hagyta el, a Leeds-i Egyetemen tanult.

Hazatérve az Ibadan Egyetem dráma tanszékének vezetője lett és egyre aktívabbá vált a politikában. Az 1966. januári katonai puccsot követően titokban találkozott Chukwuemeka Odumegwu Ojukwuval, Nigéria délkeleti részének katonai kormányzójával, hogy megakadályozza a nigériai polgárháborút. Soyinkát ezt követően a szövetségi hatóságok letartóztatták és 22 hónapra börtönbe zárták, miközben polgárháború dúlt Nigéria szövetségi kormánya és a szeparatista Biafra állam között.

Írói és drámaírói munkásságáért 1986-ban kapott Nobel-díjat, tavaly a Nová Dráma fesztiválon járt Pozsonyban.