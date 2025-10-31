Kultúra

Trumpot kritizálta a Nobel-díjas író, visszavonták a vízumát

Wole Soyinka 

Havran Kati

Az Egyesült Államok visszavonta a 91 éves nigeriai Nobel-díjas szerző, Wole Soyinka vízumát. A PEN America szervezet „mélyen aggasztónak” nevezte az esetet, maga Soyinka szerint az ügyben szerepett játszhatott az, hogy kritizálta az amerikai elnököt.

Wole Soyinka Nobel-díjas író, drámaíró esete arra világít rá, hogy a vízum visszavonása olyan döntés lehet, amely jelezheti, hogy  a Trump-adminisztráció idején veszélybe kerülhetnek az Egyesült Államok kulturális kapcsolatai. 

Sajtótájékoztató otthon 

Wole Soyinka a héten Lagosban tartott egy sajtótájékoztatót, melyen elmondta, hogy visszavonták az Egyesült Államokba szóló vízumát.  

„Szeretném biztosítani a konzulátust arról, hogy nagyon elégedett vagyok a vízumom visszavonásával”

 – mondta Soyinka viccesen. Soyinka egyébként állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezett korábban az Egyesült Államokban, de Trump első megválasztása után, 2016-ban ő maga semmisítette meg zöldkártyáját.  

Soyinka korábban azt is elmondta, hogy az év elején a lagosi amerikai konzulátus behívta őt egy beszélgetésre, hogy újraértékeljék a vízumát, de nem tervezett megjelenni. 

A vízum mostani visszavonását tréfásan „egy nagykövetség meglehetősen furcsa szerelmeslevelének” nevezte, miközben minden olyan szervezetnek, amely meghívná őt az Egyesült Államokba, azt tanácsolta, hogy „ne pazarolja az idejét”. 

„Nincs vízumom. Kitiltottak” – mondta Soyinka. 

Mi történt pontosan? 

Soyinka januárban kapott amerikai vízumot, ezt október 23-án visszavonták. A visszavonás hátterében az is állhat, hogy Nigéria állampolgáraira új, korlátozottabb típusú vízumfeltételek vonatkoznak: több éves, többször használható engedély helyett már csak egyszeri belépésű, rövid idejű vízum kérhető.  

A PEN America szervezet szerint az eljárás azonban „hirtelen és önkényes” volt, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a politikai felhangját: a döntés félelmet kelthet más írókban, gondolkodókban is.

Wole Soyinka szerint a döntéshez hozzájárulhatott, hogy korábban az ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította az amerikai elnököt. 

A szabadság és az emberi jogok szószólója  

Wole Soyinka Abeoukutában született, Nigériát az egyetemi tanulmányai miatt hagyta el, a Leeds-i Egyetemen tanult. 

Hazatérve az Ibadan Egyetem dráma tanszékének vezetője lett és egyre aktívabbá vált a politikában. Az 1966. januári katonai puccsot követően titokban találkozott Chukwuemeka Odumegwu Ojukwuval, Nigéria délkeleti részének katonai kormányzójával, hogy megakadályozza a nigériai polgárháborút. Soyinkát ezt követően a szövetségi hatóságok letartóztatták és 22 hónapra börtönbe zárták, miközben polgárháború dúlt Nigéria szövetségi kormánya és a szeparatista Biafra állam között.

 Írói és drámaírói munkásságáért 1986-ban kapott Nobel-díjat, tavaly a Nová Dráma fesztiválon járt Pozsonyban. 

 

