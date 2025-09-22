Tetszett az IGRIC-díj zsűrijének a Pressburg, több szlovákiai magyar művész is nívódíjat kapott

Az 36. IGRIC-gála központi motívuma a labirintus lett.

„A film számomra mindig egy út – soha nem egyértelmű, soha nem egyszerű. Keresés, bolyongás, zsákutcák kipróbálása, de új perspektívák felfedezése is”

– magyarázta a művészi koncepciót Yvonne Vavrová, a gála rendezője és producere.

Több kategóriában díjazta az elmúlt év hazai filmes és tévés termését a szakmai zsűri, amely a következő felállásban dolgozott: Zuzana Kronerová színésznő (zsűrielnök), Gabriela Klaučová animátor, Elena Gašparová dramaturg, Nadežda Lindovská színháztörténész, Martin Roll operatőr, Ladislav Volko kritikus és Richard Žolko operatőr.

Borbély Alexandra és Matusek Attila nívódíjat kapott

A legjobb színésznőnek járó Igric-díjat Rebeka Poláková vehette át a Nikto ma nemá rád című filmben nyújtott alakításáért, a legjobb férfi színész pedig František Kovář lett, aki a Čarovné jablko és a Spiaci účet című filmben alkotott maradandót. A kategóriák nívódíjasai között ott van Borbély Alexandra és Milan Ondrík, az Emma és a halálfejes lepke főszereplői, valamint Matusek Attila, aki a Pressburg sorozat férfi főszerepét játszotta.

A zsűri külön elismerésben részesítette a Pressburg producereit, Forgács Attilát, Lucia Molnár Satinskát, Miša Jelenekovát és Helena Osvaldovát, Molnár Csaba pedig rendezői nívódíjat is kapott.

Az első többnyelvű (szlovák, magyar, angol, német) hazai tévésorozat így három elismerést gyűjtött be az IGRIC-gálán. Forgács Attila fontosnak tartotta, hogy magyarul is köszönetet mondjon a színpadon az elismerésért.

„Zita és Attila, egy szlovák lány és egy itteni magyar srác szerelme azt taníthatta meg nekünk, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok a történelem során nagyon sokfélék voltak ugyan, de a végén mégis mindig a szeretet győz, mert az a legnagyobb erő a világon. Jó lenne, ha ebbe a gondolatba mindannyian bele tudnánk kapaszkodni ezekben a nehéz időkben. És bízzunk benne, hogy hamarosan véget érnek a nehéz idők”.

Forgács Attila a díjkiosztó gála után lapunknak elmondta, hogy ez a sorozat az előkészítéstől az utolsó csapón át az utómunkálatokig hét évig készült, ezalatt voltak nehéz időszakok az alkotók magán- és szakmai életében egyaránt, de minden sokkal könnyebb, „ha van egy csapat, amelyre számíthatsz, és össze tudtok fogni. Ugyanez vonatkozik a helyi közösségekre is, függetlenül attól, hogy magyarok vagy szlovákok a tagjai. A mi stábunk teljes mértékben vegyes volt, és remekül megértettük egymást. Természetesen előnyben részesítettük a szlovákiai magyar alkotókat, de ez persze egy nagyon szűk keresztmetszet, hiszen kevés a helyi, magyar profi filmes szakember. Az elsődleges szempont nálunk a minőség volt, ebben nem kötöttünk kompromisszumot”.

A producer hozzátette, hogy olyanok is akadtak, akik szakmai képzettségüknél „alacsonyabb” feladatokat vállaltak a forgatásokon a sorozat érdekében. Ilyen volt például Rédli Károly színházi rendező – ő gond nélkül elszegődött szkriptesnek a Pressburg stábjába, mert részese akart lenni egy fontos projektnek. Ugyanez elmondható Finta Viktóriáról is, aki ma már a Komáromi Jókai Színház dramaturgja.

Az IGRIC 2025 díjkiosztó gálaest szombaton, szeptember 27-én az STV2 műsorán látható 20.40-től.