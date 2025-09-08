Száz éve született Peter Sellers, a komédia kaméleonja

Portsmouthban látta meg a napvilágot egy színészcsaládban. Először kéthetes korában „szerepelt" szülei varietéműsorában – igaz, még csak kellékként - , majd ötévesen egy revü gyermekszereplője lett. Zongorázott, dobolt, ukulelén játszott – egyszerűen mindent kipróbált, ami zajt csap.

A háború idején a brit légierőhöz került, de gyenge látása miatt nem vezethetett repülőt, a földön szolgált. Egy idő után a seregben is kamatoztatta humorát: szórakoztató alakulattal járta az országot. Leszerelése után egy üdülőtábor hangulatfelelőse lett, majd színházi komikus, de többre vágyott, ezért telefonon két ismert műsorvezető hangján is beajánlotta magát a BBC-hez. Az átverés sikerült. Az improvizációs tehetségére épülő Őrült emberek című paródiasorozat nagy népszerűségre tett szert.

Ezután már egyenes út vezetett a filmiparba.

Első jelentősebb sikerét a Betörő az albérlőm című fekete komédiában aratta, az I Am All Right Jack-ért pedig BAFTA-díjat kapott, Laurence Olivier-t és Richard Burtont utasítva maga mögé.

Már ekkor látszott, hogy Peter Sellers nem egyszerű komédiás, hanem igazi átváltozóművész. Három szerep az Ordító egérben, hat karakter a Puha ágyak, kemény csatákban, tizennégy hang egy filmjelenetben – mintha egy személyben egy egész társulatot lehetett volna bérelni.

Stanley Kubrick, a kultikus és maximalista filmrendező nem véletlenül bízta rá a Dr. Strangelove három fő karakterét. A groteszk hidegháborús szatíráért Sellers Oscar-jelölést kapott, de a szobor végül nem az övé lett. Ez később még egyszer megtörtént. A közönség viszont imádta.

Számukra ő maradt Clouseau felügyelő, a francia akcentussal hadaró, kétbalkezes, mindent összetörő, de végül mindig sikerrel járó nyomozó. A Rózsaszín párduc-filmekben Sellers a filmtörténet egyik legemlékezetesebb komikus figuráját alkotta meg.

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy nem csak színész volt: dzsesszt énekelt, Sophia Lorennel duettezett, George Martin – a Beatles híres producere – készítette a lemezeit, és állítólag Elvis Presley is rajongott érte - a turnék alatt a Rózsaszín párduc-filmeket nézte.

Sellers magánélete viszont sokkal kevésbé volt vidám: négyszer nősült, háromszor vált el, köztudottan nehéz természetű volt. Gyakran összeveszett kollégáival, akikkel hosszú évekre megszakított minden kapcsolatot. A legkisebb hiányosság is napokra ki tudta hozni a sodrából egy-egy forgatáson. 1980-ban, 54 évesen szívroham vitte el. A sors iróniája, hogy temetésén az egyetlen általa szívből utált dzsesszdalt, az In the Mood-ot játszották.

Három filmje került be a Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Filmnyilvántartásába (National Film Registry)–be, amely a „kulturálisan, történelmileg vagy esztétikailag jelentősnek” tartott filmeket őrzi meg az utókor számára. Ezek a Being There, Hal Ashby szatirikus drámája, a Dr. Strangelove, Stanley Kubrick fekete komédiája, és A Rózsaszín Párduc, Blake Edwards rendező vígjátéka, amelyben Sellers Clouseau felügyelő szerepében brillírozott. 2004-ben Geoffrey Rush főszereplésével tévéfilm is készült kalandos és fordulatokban bővelkedő életéről, Peter Sellers élete és halála címmel.

Kulturális jelentőségét talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy ő volt az a színész, aki bebizonyította: a komédia lehet ugyanannyira kifinomult művészet, mint a dráma.

Új mércét állított a színészi sokoldalúság terén, a hidegháborús rettegés közepette abszurd humorral kifigurázta a hatalmi rendszereket, és a brit komikusok közül anno szinte egyedüliként az amerikai közönséghez is utat talált.

Peter Sellers arra használta a nevettetést, hogy tükröt tartson a világnak – és ebben a tükörben legtöbbször mi magunk botladoztunk Clouseau felügyelőként...