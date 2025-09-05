Sophie Turner lesz az új Lara Croft az Amazon Tomb Raider-sorozatában

Az adaptáció vezető írói feladatait Phoebe Waller-Bridge kapta, aki korábban a Megszállottak viadala (Killing Eve) első évadát adaptálta, és részt vett a James Bond-filmek forgatókönyvének írásában is. A BBC információi szerint ő lett az első biztos ember a Tomb Raider-stábban. A főszereplőt viszont sokáig keresték.

„Nagy örömmel jelentem be, hogy a fenomenális kreatív csapat mellett a fantasztikus Sophie Turner fogja alakítani Lara szerepét” – nyilatkozta a BBC-nek Waller-Bridge.

Ritkán adódik alkalom arra, hogy egy ekkora volumenű sorozatot készítsünk egy olyan karakterről, akit gyerekkorunk óta szeretünk. A stáb minden tagja őrülten rajong Laráért, és mindannyian ugyanolyan bevállalósak, bátrak és viccesek, mint ő.

„Rendkívül izgatott vagyok, hogy Lara Croftot játszhatom” – tette hozzá Turner. „Ő egy olyan ikonikus karakter, aki sokak számára nagyon sokat jelent – és én mindent megteszek, amit tudok. Komoly követelményeknek kell megfelelnem, Angelina (Jolie) és Alicia (Vikander) nyomdokaiba lépek, akik lehengerlő teljesítményt nyújtottak. De Phoebe irányításával én és Lara nagyon jó kezekben vagyunk.”

Az angol színésznő első és egyben legismertebb szerepe Sansa Stark volt az HBO Trónok harca című fantasysorozatában. Ezzel világhírnévre tett szert, a kritikusok elismerését is kiérdemelte, alakításáért Emmy-díjra jelölték.

A forgatás a tervek szerint jövő januárban kezdődik, a premier dátuma még nem ismert. Vernon Sanders, a Prime Video vezetője szerint a sorozat „tisztelettel adózik a szeretett Tomb Raider örökségnek, miközben új kalandokat kínál a rajongóknak világszerte”.

Az Amazon Games ezzel egy időben egy új Tomb Raider videojátékon is dolgozik. Az „egyjátékos, narratív kaland” projektet már 2022-ben bejelentették, és tavaly az Amazon Games vezetője, Christoph Hartmann megerősítette, hogy a dolgok jól haladnak.

„Egy új Tomb Raider elkészítésénél nagyon magasak az elvárások. Szóval ez egy hatalmas, óriási feladat, de a dolgok jól haladnak” – magyarázta. Hozzátette: „Úgy értem, van néhány igazán remek ötlet a tarsolyunkban. Természetesen semmit sem árulunk el ezekről, még ha szeretnénk is“.