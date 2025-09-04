Megmentették a Jeden svet filmfesztivált: rövidebb lesz, de online is nézhetjük a filmeket

Tiltakoztak a filmesek

Az Audiovizuális Alap tanácsának döntését egy független szakértőkből álló bizottsági értékelés előzi meg. Bár a Jeden svet kiváló értékelést kapott a szakértői bizottságtól – mely 20 ezer eurós támogatást javasolt a szervezők által benyújtott pályázatra – a tanács márciusban elutasította a támogatását.

A hazai filmes szövetségek – úgy, mint a Független Producerek Szövetsége, az Animációs Filmek Producereinek Szövetsége, a Szlovákiai Dokumentumfilmek Szövetsége, a Szlovákiai Audiovizuális Forgatókönyvírók Szövetsége, a Szlovák Filmszerkesztők Szövetsége és a Szlovák Operatőrök Szövetsége – arra figyelmeztettek, hogy az Audiovizuális Alap tanácsa ideológiai alapon döntött, amikor úgy határozott, hogy megvonja a támogatást a Jeden svettől és a többi hasonlóan rangos, nagy múltú fesztiváltól. A rendezvények mindegyike előkelő helyen szerepelt a szakértői bizottság listáján.

A Jeden svet az elsők között jelezte, hogy a fesztivál 26. évada a támogatás felfüggesztése ellenére meg fog valósulni.

A szervezők hangsúlyozták, „minden eddiginél fontosabb”, hogy a rendezvényt idén megtartsák, és nem sokkal később egy crowdfunding kampányt is meghirdettek.

Ilyen lesz a 26. Jeden svet

Az idei fesztivált október 21. és 26. között rendezik a pozsonyi Lumière moziban. A rendezvény megvalósítását 563 adományozó támogatta. „Bár idén valamivel rövidebb lesz, minőségi dokumentumfilmeket és kísérőprogramokat tudunk majd bemutatni” – jelentette be Eva Križková, a fesztivál igazgatója. Azok, akik nem tudnak részt venni a pozsonyi vetítéseken, online, az otthonuk kényelméből nézhetik meg a kiválasztott filmeket a fesztivált követő héten.

A fesztiválnak egy új nemzetközi versenyszekciója is lesz, mely fiatal európai rendezők első és második egész estés filmjeiből válogat. Az Európai glitch elnevezésű szekció azt vizgálja, mi történik, amikor az addig működő keretek összeomlanak, amikor „hiba csúszik a rendszerbe” – magyarázza Eva Križková, aki szerint „éppen az ilyen zavaros helyzetekben nyílik tér az új perspektívák, merész víziók és innovatív jövőképek számára. Pontosan ilyennek szeretnénk, hogy legyen a 2025-ös Jeden svet.”

És egy ízelítő a programból

Ebben a szekcióban látható majd az Empty grave (Üres sír) című alkotás, amely Cece Mlay és Agnes Lisa Wegner rendezők munkája. A film egy fiatal ügyvéd, John Mban és felesége útját követi nyomon, akik Tanzániából Berlinbe utaznak, hogy megtalálják John dédapjának – a ngoni nép egyik vezetőjének – maradványait, akit a német gyarmati hadsereg végzett ki, és fejét rasszista kutatások céljából vitte Németországba. A család személyes története a történelmi emlékezettel és a múlttal való megbékélés szükségességével kapcsolatos vitákra reflektál.