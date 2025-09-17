Robert Redford hat legemlékezetesebb alakítása

Redford maga egyébként nem kedvelte korai filmes alakításait, de Az üldözők egyértelműen az az alakítása, amellyel megalapozta a sztárságig vezető utat.

Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969)

Paul Newman talán még Fondánál is fontosabb filmbéli partnere volt. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című westernben civakodó, törvényen kívüli párost alkotnak.

Paul Newman már befutott sztár volt, neve garanciát jelentett arra, hogy a nézők sorban állnak majd a jegypénztárnál. Newman-t Butch Cassidy szerepére szerződtették, az azonban sokáig nem dőlt el, hogy kit válasszanak Sundance karakterének megformálására. Sem Jack Lemmon, sem pedig Steve McQueen nem vállalta a szerepet, végül Newman felesége, Joanne Woodward javasolta Redfordot, akit egy Broadway-szerepben látott: így jött létre a filmtörténet egyik legfontosabb barátsága.

Butch Cassidy és a Sundance kölyök lovas vágtáinak, bandákkal vívott csatáinak, vonat- és bankrablásainak cselekményét valós események ihlették. Az, hogy a szereplők Dél-Amerikába menekülnek, hogy ott folytassák életüket, olyan fordulat, amely miatt a filmstúdió első körben visszautasította a forgatókönyvet – olyannyira szokatlan volt, hogy a főszereplők máshova meneküljenek egy westernben.

Nyugodtan magunk mögött hagyhatjuk a western műfaji kereteit. A film ugyanis karaktertanulmány is, amely a filmipar talán legszimpatikusabb törvénykerülője, Butch és a forrófejű Sundance kölyök barátságát veszi górcső alá.

Redford A nagy balhé című 1973-as gengszterkomédia kedvéért ismét összeállt Newman-nel – ezért az alakításért pedig Oscar-díjra is jelölték.

A nagy Gatsby (1974)

Az 1970-es évek elején a magazinok a legszebb férfinak kiáltották ki Redfordot, így ekkor már kedvére válogathatott a szerepajánlatok között. Játszott Pollack Ilyenek voltunk című romantikus filmjében Barbra Streisanddal az oldalán, A nagy Gatsby-ben pedig egy irodalmi figura szerepében is bizonyíthatott.

F. Scott Fitzgerald 1925-ös klasszikusának nem ez volt az első filmadaptációja, Hollywood addigra már megalkotta saját fantáziáját a jazz korszakról. Azonban egyértelműen a Jack Clayton rendezésében és Francis Ford Coppola forgatókönyve alapján készült verzió volt az, amely a legtöbbet adja vissza a regényből, az alkotás egyben pedig a hetvenes évek egyik legnagyobb filmsikere is lett.

Redford nagyon szerette volna megszerezni a gyötrődő milliomos, a főhős Jay Gatsby szerepét. 38 éves volt ekkor, Robert Evans producer azonban Marlon Brando-t szánta a szerepre – aki, bár közeledett az 50-hez, s így jóval idősebb volt a regénybeli karaktertől – két nemrégi filmszerepnek köszönhetően újfent szupersztárnak számított. Kiderült, a producer tévesen azt hitte, hogy Fitzgerald Jay Gatsby-jének sötét volt a haja, ezért nem akarta Redfordnak adni a szerepet – Clayton, a rendező közbenjárásának köszönhetően végül mégis övé lett a karakter. Jay Gatsby szerelmét, Daisy-t Mia Farrow alakította,