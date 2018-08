Rettegés az okosházban

A Bizalmas ellenség az első olyan szlovák–cseh játékfilm, amely a mesterséges intelligenciával foglalkozik, pontosabban azzal, hogyan fordul(hat) szembe az alkotójával.

Több film is foglalkozott már ezzel, köztük Alex Garland 2015-ös Ex Machina című, amerikai–angol sci-fije, amely Oscar-díjat kapott a legjobb vizuális effektusok kategóriában. Tegyük hozzá rögtön, a Bizalmas ellenség vizuális-virtuális környezetének megteremtése is remekül sikerült, köszönhető többek között Michal Křeček trükkmesternek és Martin Šácha operatőrnek. Teljesítményük eredménye, hogy a filmet végig a digitális technika misztikája lengi be. Az otthon intelligenssé tételének, automatizálásának számtalan reális és képzelet szülte lehetőségét kiaknázzák. A trükkökkel teletűzdelt virtuális környezetet a programozható vezérlőrendszerekkel irányított berendezések, eszközök uralják. Az erődítményszerű házat – amelyben a jelenetek zöme zajlik – ámulatot keltő, csúcstechnológiás termékekkel rendezték be.

Többen feldolgozták már a témát, ezért érdemes megnézni, milyen lehetőségeket nyújt. Az Ex Machina hőse egy fiatal programozó, akit a világ legnagyobb internetes cége alkalmaz. Megnyer egy versenyt, amelynek díja, hogy egy hetet tölthet egy hegyi magánnyaralóban. A mindentől távol eső luxusházban aztán egy különös és lenyűgöző kísérlet résztvevője lesz. Kapcsolatba kell lépnie a világ első igazi mesterséges intelligenciájával, amely egy gyönyörű robotlány testében lakik.

Lebilincselő olvasmány J. P. Delaney A lány a múltból című könyve. Hőse, miután betörtek hozzá, új lakásba akar költözni. Sokáig egyetlen helyet sem talál megfizethetőnek vagy elég biztonságosnak. Végül rábukkan egy házra, amely az építészet remeke. Ám vannak szabályok: a titokzatos építész továbbra is parancsol a házban. A teret – az intelligens otthont – ugyanis arra szánta, hogy megváltoztassa azt, aki benne él.

A Bizalmas ellenség egy fiatal pozsonyi házaspárról, Zuzanáról (Gabriela Marcinková) és Andrejről (Vojtěch Dyk) szól. A férj programozó egy cégnél, amely az ő irányításával valahol a Tátrában létrehozta (felépítette, megalkotta) egy hipermodern okosház, vagyis az intelligens otthon prototípusát. Zuzana szobrászművész. Elhanyagoltnak érzi magát, mert a férjét lefoglalja a munkája, az okosotthon technikai megoldásainak fejlesztése. Egy nap ajánlatot kapnak, hogy egy időre költözzenek be a lakott településektől távol eső, lenyűgöző természeti környezetben lévő, luxust és biztonságot nyújtó hegyi házba, és teszteljék. Kezdetben az idillikusnak tűnő helyzet minden előnyét megpróbálják kiélvezni – az okosház ugyanis emberi hangon (Robert Roth hangján) beszél a lakóival, és minden kívánságukat teljesíti. Egy idő után Zuzanát zavarni kezdik a kamerák. A nő úgy érzi, valaki, egy konkrét személy figyeli, ezért nyomozni kezd utána. A mesterséges intelligencia alaptémaként remek lehetőségeket, helyzeteket teremt sci-fi vagy bűnügyi thriller számára. Ilyesmire számít a Bizalmas ellenség nézője is, ám a szlovák–cseh produkció rejtélyesebb meglepetésben részesíti. A film a misztikus, lélektani thriller irányába mozdul el, és kiemelkedő színészi alakításoktól hiteles, izgalmas epizódokat kínál. A végén pedig olyan ütős magyarázatot ad a házban történtekre, amilyenre senki sem számít. Profi munka.