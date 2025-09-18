Nehéz helyzetbe került a zenész-humorista (Forrás: Laár András FB-oldala)
Rajongói húzták ki a bajból Laár Andrást
Laár András a múlt héten fordult a követőihez a közösségi oldalán, miután anyagi helyzete válságossá vált. A zenész és humorista elmondása szerint teljesen eladósodott, nyugdíjához sem fér hozzá, sőt, már üzemanyagra és élelemre sem jutott pénze.
Segélykiáltására meglepő gyorsasággal reagáltak rajongói: mindössze három nap alatt 10 millió forintot gyűjtöttek össze számára, mégpedig nem nagy összegek, hanem számos kisebb adomány révén.
„Nagyon meghatott engem ez… Kiderült, hogy engem szeretnek. Akik hálásak nekem, azok értem is hálásak, a kis pénzükből még egy ezrest is odaadnak”
– nyilatkozta a művész a Tények Plusz kamerái előtt, többször is elérzékenyülve.
A támogatás átmenetileg megoldást jelentett anyagi gondjaira, ám Laár élete továbbra sem mentes a nehézségektől. Gyermekei állítólag megszakították vele a kapcsolatot, és csak akkor hajlandók újra közeledni hozzá, ha rehabilitációs kezelésen vesz részt. A zenész ugyanakkor következetesen cáfolja, hogy bármikor is alkohol- vagy drogproblémái lettek volna.
A 70 éves művész több mint négy évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének és az abszurd humornak. A KFT zenekarban a nyolcvanas évek elején vált ismertté, olyan slágereket jegyez, mint a Bábu vagy, a Bál az operában vagy az Afrika, amelyek a korszak popkultúrájának meghatározó számai lettek. A zenélés mellett humoristaként is a közönség kedvence lett:
a L’art pour l’art Társulat alapító tagjaként jellegzetes figuráival – például Besenyő Pista bácsival – generációk számára szerzett emlékezetes pillanatokat.
Idén tavasszal távozott a KFT-ből, ami elmondása szerint nehéz döntés volt, de hangsúlyozta, hogy hosszú évek együttműködése után úgy érezte, új fejezetet kell nyitnia életében.
Laár az utóbbi években egyre inkább visszavonultan élt, mostani, nyilvánosságra került nehézségei így különösen élesen rajzolják ki a művész életútjának ellentmondásait: miközben magánéleti válsággal küzd, közönsége példátlan összefogással bizonyította, hogy fontos számukra.
