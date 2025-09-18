Rajongói húzták ki a bajból Laár Andrást

Segélykiáltására meglepő gyorsasággal reagáltak rajongói: mindössze három nap alatt 10 millió forintot gyűjtöttek össze számára, mégpedig nem nagy összegek, hanem számos kisebb adomány révén.

„Nagyon meghatott engem ez… Kiderült, hogy engem szeretnek. Akik hálásak nekem, azok értem is hálásak, a kis pénzükből még egy ezrest is odaadnak”

– nyilatkozta a művész a Tények Plusz kamerái előtt, többször is elérzékenyülve.

A támogatás átmenetileg megoldást jelentett anyagi gondjaira, ám Laár élete továbbra sem mentes a nehézségektől. Gyermekei állítólag megszakították vele a kapcsolatot, és csak akkor hajlandók újra közeledni hozzá, ha rehabilitációs kezelésen vesz részt. A zenész ugyanakkor következetesen cáfolja, hogy bármikor is alkohol- vagy drogproblémái lettek volna.