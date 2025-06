Pozsonyban járt a magyar kultúra, 11. alkalommal rendezték meg a Több mint szomszéd elnevezésű fesztivált

A 11. alkalommal megrendezett magyar kulturális hét elnevezésében ott a cél: Több mint szomszéd. Ez eléggé egyértelmű, bár fogalmam sincs, mennyire lettünk jó szomszédok az elmúlt évtizedben, mert ismerek olyan szlovákokat, akik nem jártak még Magyarországon, de olyan győri boltost is, aki nem járt még Pozsonyban. A művészet nyelve viszont univerzális, és az évek alatt egyre több szlovák szót hallok ezeken a programokon. Főleg a Fő téri háromnapos fesztiválon, ahová véletlenül is oda lehet keveredni, ám idén sokan már célirányosan érkeztek.

De ne szaladjunk előre, kezdjük a csúcsponttal – átugorva a nyitókoncertet, a női szívekhez szóló négy tenort, akikről lemaradtam, de kémeim szerint jól elszórakoztatták a ružinovi (Főrév) kultúrház közönségét. És akik közül kettőt pénteken mégiscsak volt szerencsém látni az opera-operett-musical gálán.

Eltáncolt sikerregény

A rendezvénysorozat legnívósabb programja a Győri Balett fellépése volt kedden és szerdán a Nová scénán. Hazánk első számú zenés színháza tavaly látta vendégül először ezt a világhírű társulatot, és az Anna Karenina zajos sikerét követően arra is nyitottak voltak, hogy ezúttal két estére engedjék át nekik a színpadot.

Nálunk a kortárs táncművészet gyerekcipőben van Magyarországhoz képest, ezért a hazai szakma képviselői is ott tátották a szájukat a nézőtéren, nem beszélve a színház szlovák ajkú törzsközönségéről, akik mindent megnéznek a Nová scénán. Szóval igazi vegyes közönség verődött össze.

Az Anna Kareninához hasonlóan ezt az előadást is Velekei László koreográfus álmodta színpadra, és ez is egy, az érzelmei és a társadalmi elvárások között hánykolódó nő tragédiáját mutatja be. A népszerű regények balett-adaptációi nyilván a szélesebb közönség számára is hívogatóak lehetnek, alkotói szempontból azonban meglehetősen nehéz feladatok. Egy ismert történetről ugyanis mindenkinek megvan a saját emléke, azaz a nézők elvárásokkal érkeznek, és az alkotóknak el kell fogadtatniuk velük egy új koncepciót.

A győrieknél a visszafogott díszlet és a puritán jelmezek a középkori moralitásdrámákat idézik, a koreográfia feszes és nyomasztó, a két főszereplő, Matuza Adrienn és Jekli Zoltán duettjeiben pedig nagyívű drámaiság váltakozik megtört, félbe maradt mozdulatsorokkal. A társadalomból való kivetettség, a bűn és bűnhődés, az álszentség táncnyelvre fordítása remekül sikerült, az előadás át tudja adni Nathaniel Hawthorne regényének feszültségét.

Mari Törőcsik, avagy határtalan emlékezés

Az idősebb generációhoz tartozó szlovák színésznők két legnagyobbika, Zuzana Kronerová és Emília Vášáryová fogadta el Szabó G. László újságíró és kulturális menedzser meghívását arra a beszélgetésre, amelyen a változatosság kedvéért nem magukról kellett beszélniük, hanem egy harmadik színésznőről.

Mindketten többször találkoztak Törőcsik Marival, és közös nyelv nélkül is felismerték a magyar színészlegenda csodálatos tehetségét.

Ezen a különleges beszélgetésen azt is megtudhattuk, hogyan szemelte ki és „szerezte meg” partnerül Törőcsik Mari Jozef Kronert egy magyar filmbe, amelyet férje, Maár Gyula rendezett, illetve mi minden történt a szlovák–magyar koprodukcióban készült Szent Péter esernyője selmecbányai forgatásán.

Törőcsik Mari 90 éve született, ez alkalomból egy kiállítás is nyílt a pozsonyi Liszt Intézetben. A privát fotók és filmes standfotók mellett látható itt a színésznő két ruhája is – mindkettőt Cannes-ban viselte, ahol a legnagyobbak között ünnepelték őt.