Online színházi előadások barátságos áron

Az utóbbi hetekben magyarországi és határon túli színházak és független társulatok pályázhattak előadásaikkal a magyar nyevterület egyetlen online színházi fesztiválján való részvételre. Az egyes előadásokra külön-külön is lehet online jegyet venni, de mától bérlet is váltható, kb. 35 euróért az alábbi linkre kattintva.

A következő napokban a magyar színházi élet kiemelkedő előadásai egy kattintással elérhetők lesznek bárhol, bármikor - olvasható az e-színház platformot létrehozó Alapítvány a Magyar Színházakért közleményében. A kiválasztott produkciók azt hivatottak bemutatni, hogy a színház online is nagyszerű élmény lehet.

A kínálatban szerepelnek a Győri Nemzeti Színház, a budapesti Katona József Színház, a Vígszínház, az Örkény István Színház, a Radnóti Miklós Színház, a KV Társulat, a kecskeméti Ciróka Bábszínház, a szombathelyi Mesebolt Bábszínház, a celldömölki Soltis Lajos Színház, a székesfehérvári Vörösmarty Színház és a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadásai is.

Légrádi Gergely, az eSzínház vezetője kiemelte: ezen az online fesztiválon évről évre merész képi világú előadásokat mutatnak be, amelyek egyszerre felelnek meg korunk technikai elvárásainak, és nyújtanak magas minőségű kulturális élményt. A fesztivál ideje alatt, azaz szeptember 28-ig minden előadás korlátlanul megtekinthető akár egyedi jeggyel, akár bérlettel. Ez komoly verseny is: az előadásokat szakmai zsűri értékeli, amelynek tagjai: Földes Eszter színművész, Rozgonyi-Kulcsár Viktória színházi menedzser, Dragomán György író, Kovács D. Dániel rendező és Szegő János szerkesztő-kritikus. A díjazottak pénzjutalomban részesülnek, és több internetes platform ajánlott fel különdíjakat.

A szervezők a nézők véleményére is kíváncsiak, ami azt jelenti, hogy bárki szavazhat a neki legjobban tetsző előadásra. Ezen voksok alapján adják át a közönségdíjat. A fesztivál bevételének jelentős része a résztvevő társulatokhoz kerül vissza, segítve a munkájukat, a soron következő előadások megszületését.

Az eSzínház Fesztiválnak kettős célja van: egyrészt földrajzi korlátok nélkül szeretné elérhetővé tenni a magyar színházak értékes alkotásait, másrészt bemutatni, hogy az online vetítésre (streamre) adaptált előadások hogyan hozhatnak létre új látásmódot, új megközelítést, egyedi nézői élményt biztosítva. A színházi alkotókkal olyan filmes szakemberek dolgoztak együtt, akik más megvilágításba tudják helyezni a produkciókat, és olyan perspektívákat is megmutatnak, amelyek élő, színházi előadás esetében nem láthatunk. A nézők sokszor úgy érezhetik, nem is az első sorban ülnek, hanem fent vannak a színpadon, és szinte részesei a történéseknek.

Ezt a mára zökkenőmentesen működő kooperációt tulajdonképpen a kényszer szülte: a koronavírus-járvány ideje alatt a színházaknak ki kellett találniuk, hogyan őrizhetik meg közönségüket a lezárások és korlátozó intézkedések ellenére. Már az első hónapokban hatalmas érdeklődés mutatkozott az online streaming iránt, és később kiderült, hogy egy-egy előadás akár tizenötször nagyobb nézettséget produkál, mint amennyien fizikailag beférnének egy-egy színház nézőterére.

Bővebb információt azeszinhaz.hu címen találnak az érdeklődők.