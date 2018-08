A mestertroll a tévébe költözött

Borat, Brüno és Ali G atyja egy ideje már nem találta a helyét a mozifilmekben. A tévéképernyőkre visszaköltözve most jobb mint valaha.



A többi filmjéről lehetne vitatkozni, de azt általában mindenki el szokta ismerni, hogy a Borat egy mestermű, másfél órányi vagány és merész trollkodás, gátlások nélkül. Hiába jött ki azóta a Brünoval vagy A diktátorral, a Borat sikerét nem tudta megismételni sem anyagilag, sem kritikailag. Az extrém karaktereit továbbra is rendkívüli precizitással építette fel, a gondot inkább az jelentette számára, hogy a vicces és más embereket megszívatós helyzetek sorozatát hogyan rendezze úgy egy filmbe, hogy annak legyen értelme, és valódi történetíve. Hosszú távon kiderült, hogy a nagyjátékfilmes formátum nem igazán jó párosítás Baron Cohen humorával, ami inkább kis adagokban, egy erőltetett történeti ív nélkül működik a legjobban, amire jó példa a Da Ali G Show, amivel emberünk karrierje kezdődött. A Showtime csatornával együttműködve a humorista az utolsó pillanatig el tudta titkolni a világ elől, hogy új sorozata van. A Who Is America? címre hallgató hétrészes show-ja az álinterjúzás magasiskolája. Hat különféle karakter (egy exsittes művész, egy fake news hírgyáros, egy finn unboxing videós YouTuber, egy olasz divatfotós, egy ultraliberális professzor és egy izraeli antiterrorista kommandós) bőrébe bújva készített interjúkat nagyrészt Trumpot támogató, magukat konzervatívnak valló, republikánus amerikaiakkal (azért mások is kapnak a jóból), és ha azt mondom, hogy hülyét csinált belőlük ország-világ előtt, akkor nagyon keveset mondtam. Ahogy az epizódok, úgy az interjúk színvonala is nagyon ingadozó, de amikor betalál, akkor ez annyira sikerül, hogy egyszerűen nem akarod elhinni, amit látsz. Baron Cohen például rávett egy republikánus képviselőt, hogy kamerák előtt letolt gatyával kiabálja az n betűs szót, egy arizonai kisváros erősen rasszista lakóival egy gyűlésen elhitette, hogy a városukba építik az Egyesült Államok legnagyobb mecsetjét, de az is egyértelműen a csúcspontok közé tartozott, amikor egy étteremkritikust nemcsak arra vett rá, hogy „emberhúst” kóstoljon, hanem a fickó utána még a kamerába köszönte meg a finom falatot annak a kínai családnak, amely Baron Cohen poénja szerint a fiát áldozta fel a csúcsgasztronómiáért.

Baron Cohen egyik legvonzóbb tulajdonsága a totális gátlástalansága, és amikor jó formában van, akkor ez egyáltalán nem öncélú. A látszólag primitív humor mögött a Who Is America-ban átgondolt koncepció és merész társadalomkritika rejtőzik, vagyis ugyan nagyon röhögünk azon, hogy milyen elképesztő módokon csinál hülyét vezető politikusokból, tévésztárokból, sőt még egy DJ-ből és egy yachtkereskedőből is, ugyanakkor a show-ja a végeredményt tekintve elég szomorú képet mutat. Az orrunk alá dörgöli, hogy milyen elképesztően műveletlen, morálisan nulla emberek jutnak komoly vagyonokhoz és hatalomhoz a világban.

Tóth Csaba