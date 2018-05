Megkezdődött a 43. Duna Menti Tavasz

Dunaszerdahely | Ma a szereplők hagyományos felvonulásával, valamint a város kulcsainak átadásával Dunaszerdahelyen megkezdődött a gyermekbábosok és színjátszók országos fesztiválja, a 43. Duna Menti Tavasz.

A következő napokban közel 540 résztvevőt – szereplőket, csoportvezetőket – lát vendégül a rendezvény, hozzájuk csatlakozik a szervezők, kézművesek, segítők mintegy hatvanfős csapata. Az idei versenyprogramban 3 együttes szerkesztett játékkal szerepel, mellettük 12 színjátszó csoport és 12 bábcsoport lép színpadra. A kísérőprogramok a művelődési központ előtt megnyíló Mesevárosba invitálják a résztvevőket és a nézőket.

A fesztiválra – amely a barátságos hangulat ellenére azért verseny is – 27 csapatot várnak, ezeket a királyhelmeci, a tornaljai, az ipolysági, a komáromi, a galántai és a nyárasdi elődöntő során választott ki a zsűri. A következő napokban közel 540 résztvevőt – szereplőket, csoportvezetőket – lát vendégül a rendezvény, hozzájuk csatlakozik a szervezők, kézművesek, segítők mintegy hatvanfős csapata – mondta el Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója.

A Duna Menti Tavasz örökös főszervezője, aki több mint négy évtizede egyengeti a rendezvény útjait, hozzátette: a gyermekbábos és színjátszó mozgalom olyan közeg, amelyre a folyamatos változás jellemző, de az idei Duna Menti Tavasz műsora is azt mutatja, hogy mindkét mozgalomnak erős törzse van. A döntőbe jutott csoportok között szép számmal vannak olyanok, amelyek hosszú ideje visszajárnak a fesztiválra, de most is akad négy-öt friss csapat, amely először mutatkozik be szélesebb közönség előtt, illetve az utóbbi egy-két évben érte el az ide már szükséges szakmai színvonalat. A mai nap fellépői között például új résztvevők a Szönci Kakaskák, és a nádszegi Nádaska Színjátszó Csoport is. Ahhoz a bizonyos színvonalhoz pedig előzetesen csak annyit, hogy a Duna Menti Tavasz rendezői két fesztivál között több képzést is szerveznek a csoportvezetőknek, tavasszal például a bábosokat gyűjtötték össze, hogy konkrétan a választott darabokra összpontosítva kapjanak szakmai segítséget.

A Duna Menti Tavasz idei versenyprogramjában 3 együttes szerkesztett játékkal szerepel, mellettük 12 színjátszó csoport és 12 bábcsoport lép színpadra. (Utóbbiak csütörtökön mutatkoznak be.) A színjátszókat Regős János rendező, a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke, Varga Emese, a Komáromi Jókai Színház dramaturgja, Szabó Csilla drámapedagógus, amatőrszínházi rendező és Benes Tarr Csilla színművész értékeli. A bábosokat három bábművész – Szluka Judit, Kecskés Marika és Badin Ádám – zsűrizi.

A versenyhez kapcsolódó kísérőprogramok a művelődési központ előtt megnyíló Mesevárosba invitálják a résztvevőket és a nézőket. Ma 15 órától az Aranymetszés verséneklő duó, a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola Moderntánccsoportja, a The Töpörtyűk verséneklő együttes, valamint az Óbudai Népzeneiskola zenekara lép fel.

Holnap a Campa-nulla Verséneklő Együttes, a Krpčiarik Gyermek Néptáncegyüttes, az Óbudai Népzeneiskola zenekara és Bálint Károly tekerős lép színpadra, 17 órától pedig a Kor-Zár együttes ad koncertet. Még korábban, 14 órától a vmk színháztermében a Rozsnyói Meseszínház új előadása, a Csillagokkal táncoló Kojot is megtekinthető. Csütörtökön a Meseváros a Kemence Egyesület Három kismalac című bábos előadását, Bálint Károly tekerős műsorát, a Borostyán Verséneklő Együttes, valamint Göbő Anna és Göbő Sándor verséneklők fellépését kínálja. Még péntekre is jut a programokból: fellép a féli Katica Óvoda csoportja, majd Itt és most ugrik a majom a vízbe címmel a Csavar Színház mutat be improvizációs játékot Kiss Szilvia, Molnár Xénia és Gál Tamás közreműködésével. Aztán már csak egy dolog van hátra: az eredményhirdetés.