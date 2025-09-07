Kultúra
Meghalt Koós Boglárka

A színésznő 27 éves volt.

„Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…” – írta vasárnap délelőtt Facebook-oldalán a Budaörsi Latinovits Színház.

A Story korábbi cikke szerint a színésznő kedd hajnalban próbált meg véget vetni az életének. A lap hozzáteszi, a 27 éves színésznőre barátnője talált rá. A Magyar Teátrumi Társaság közleményt adott ki, amelyben azon túl, hogy segítséget ajánlottak Boglárka családjának, a bajban lévő művészeknek, a színésznő színházának is üzentek. A Magyar Színházi Társaság, a Színházi Dolgozók Szakszervezete és a MASZK Országos Színészegyesület korábban közös nyilatkozatot jelentetett meg, amelyben a sajtó felelősségére hívták fel a figyelmet, és az emberi méltóság védelmének fontosságát hangsúlyozták.

Koós Boglárka 2018-ban nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban. A fiatal színésznő 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához.

Olyan előadásokban szerepelt, mint A vágy villamosa (Eunice), a Beszélnünk kell Kevinről (Celia, Kevin húga), és a Karoline és Kasimir (Elli). Illetve a Vígszínház színpadán is láthattuk, olyan előadásokban, mint a Barátom, Harvey vagy A nagy Gatsby

Koós Boglárka filmekben is szerepet vállalt, megjelent A Tanárban, a Nem mentem el apám temetésére, az Együtt kezdtükben és a The Ringben is.

(Index, 24.hu)

