Fotó: Facebook/Budaörsi Latinovits Színház
Meghalt Koós Boglárka
A színésznő 27 éves volt.
„Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…” – írta vasárnap délelőtt Facebook-oldalán a Budaörsi Latinovits Színház.
A Story korábbi cikke szerint a színésznő kedd hajnalban próbált meg véget vetni az életének. A lap hozzáteszi, a 27 éves színésznőre barátnője talált rá. A Magyar Teátrumi Társaság közleményt adott ki, amelyben azon túl, hogy segítséget ajánlottak Boglárka családjának, a bajban lévő művészeknek, a színésznő színházának is üzentek. A Magyar Színházi Társaság, a Színházi Dolgozók Szakszervezete és a MASZK Országos Színészegyesület korábban közös nyilatkozatot jelentetett meg, amelyben a sajtó felelősségére hívták fel a figyelmet, és az emberi méltóság védelmének fontosságát hangsúlyozták.
Koós Boglárka 2018-ban nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban. A fiatal színésznő 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához.
Olyan előadásokban szerepelt, mint A vágy villamosa (Eunice), a Beszélnünk kell Kevinről (Celia, Kevin húga), és a Karoline és Kasimir (Elli). Illetve a Vígszínház színpadán is láthattuk, olyan előadásokban, mint a Barátom, Harvey vagy A nagy Gatsby.
Koós Boglárka filmekben is szerepet vállalt, megjelent A Tanárban, a Nem mentem el apám temetésére, az Együtt kezdtükben és a The Ringben is.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.