Meghalt Komjáthy György

Komjáthy György

Fotó: Facebook/Komjáthy Zoltán

Kilencvenegy éves korában meghalt Komjáthy György EMeRTon-díjas és Fonogram szakmai életműdíjas magyar zenei szerkesztő.

„Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel a második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7. épületéhez. Sajnos, december 1-jén már nem lehetsz ott”

– áll a család Facebook-bejegyzésben, amely szerint Komjáthy György halálát rövid lefolyású, súlyos betegség okozta. 91 éves volt.

(Telex)

 

Komjáthy György
