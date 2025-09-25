Meghalt Bartusz György, az örökké kísérletező képzőművész

Kassához kötődött igazán, bár Kéménden nevelkedett és Prágában tanult az Iparművészeti Főiskolán, illetve a Képzőművészeti Akadémián. 1962 óta élt a kelet-szlovákiai nagyvárosban, leszámítva azt a néhány éves pozsonyi kitérőt, amikor az ottani Képzőművészeti Főiskola oktatója volt.

A normalizáció éveiben is az alternatív művészet egyik fő képviselőjének számított, ezért gyakran meggyűlt a baja a hatalommal.

Bartusz György a hazai képzőművészet meghatározó egyénisége, szinte minden hagyományos és modern képzőművészeti önkifejezési módot kipróbált: a szobrászatot, a festészetet, a grafikát, az illusztrációt, az akcióművészetet, a fényművészetet, a számítógépes grafikát és a videót is. Csinált kisplasztikákat, köztéri szobrokat, de egyetlen ecsetvonással készült festményekkel is kísérletezett. Emellett a kassai Műszaki Egyetem ma is működő Művészeti Karának egyik alapítója volt.

1999-től, nyugdíjazásáig az egyetem Szabadművészetek Tanszékének vezetőjként tevékenykedett, ma már országos hírű képzőművész tanítványai egytől-egyik imádták őt.

2004-ben Munkácsy-díjjal ismerték el munkásságát, tavaly januárban pedig a Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozatát vehette át Zuzana Čaputová államfőtől.

Főbb köztéri munkái: A korompai felkelés emlékműve, az Anatómiai modulus a Šafárik Egyetem Orvostudományi Karának bejárata előtt, Baróti Szabó Dávid emléktáblája Kassa főutcájúan, Jakoby Gyula szobra a kassai Erzsébet utcán, Andy Warhol szobra Mezőlaborcon, de ő készítette III. Béla és II. András bronz szobrát is, amelyeket a komáromi Európa-udvarban helyeztek el. Sajnos, III. Béla szobrát tavaly vandálok megrongálták.