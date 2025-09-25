Bartusz György (1933 - 2025)
Meghalt Bartusz György, az örökké kísérletező képzőművész
Életének 91. évében elhunyt Bartusz György szlovákiai magyar szobrász, akcióművész, egyetemi tanár, aki nemcsak Kassán számított helyi legendának, hanem az egész orszában, sőt külföldön is tisztelték munkásságát.
Kassához kötődött igazán, bár Kéménden nevelkedett és Prágában tanult az Iparművészeti Főiskolán, illetve a Képzőművészeti Akadémián. 1962 óta élt a kelet-szlovákiai nagyvárosban, leszámítva azt a néhány éves pozsonyi kitérőt, amikor az ottani Képzőművészeti Főiskola oktatója volt.
A normalizáció éveiben is az alternatív művészet egyik fő képviselőjének számított, ezért gyakran meggyűlt a baja a hatalommal.
Bartusz György a hazai képzőművészet meghatározó egyénisége, szinte minden hagyományos és modern képzőművészeti önkifejezési módot kipróbált: a szobrászatot, a festészetet, a grafikát, az illusztrációt, az akcióművészetet, a fényművészetet, a számítógépes grafikát és a videót is. Csinált kisplasztikákat, köztéri szobrokat, de egyetlen ecsetvonással készült festményekkel is kísérletezett. Emellett a kassai Műszaki Egyetem ma is működő Művészeti Karának egyik alapítója volt.
1999-től, nyugdíjazásáig az egyetem Szabadművészetek Tanszékének vezetőjként tevékenykedett, ma már országos hírű képzőművész tanítványai egytől-egyik imádták őt.
2004-ben Munkácsy-díjjal ismerték el munkásságát, tavaly januárban pedig a Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozatát vehette át Zuzana Čaputová államfőtől.
Főbb köztéri munkái: A korompai felkelés emlékműve, az Anatómiai modulus a Šafárik Egyetem Orvostudományi Karának bejárata előtt, Baróti Szabó Dávid emléktáblája Kassa főutcájúan, Jakoby Gyula szobra a kassai Erzsébet utcán, Andy Warhol szobra Mezőlaborcon, de ő készítette III. Béla és II. András bronz szobrát is, amelyeket a komáromi Európa-udvarban helyeztek el. Sajnos, III. Béla szobrát tavaly vandálok megrongálták.
