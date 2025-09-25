Kultúra

Meghalt Bartusz György, az örökké kísérletező képzőművész

Barthusz György
Forrás: STVR

Bartusz György (1933 - 2025)

Juhász Katalin
Juhász Katalin

Életének 91. évében elhunyt Bartusz György szlovákiai magyar szobrász, akcióművész, egyetemi tanár, aki nemcsak Kassán számított helyi legendának, hanem az egész orszában, sőt külföldön is tisztelték munkásságát. 

Kassához kötődött igazán, bár Kéménden nevelkedett és Prágában tanult az Iparművészeti Főiskolán, illetve a Képzőművészeti Akadémián. 1962 óta élt a kelet-szlovákiai nagyvárosban, leszámítva azt a néhány éves pozsonyi kitérőt, amikor az ottani Képzőművészeti Főiskola oktatója volt. 

A normalizáció éveiben is az alternatív művészet egyik fő képviselőjének számított, ezért gyakran meggyűlt a baja a hatalommal. 

Bartusz György a hazai képzőművészet meghatározó egyénisége, szinte minden hagyományos és modern képzőművészeti önkifejezési módot kipróbált: a szobrászatot, a festészetet, a grafikát, az illusztrációt, az akcióművészetet, a fényművészetet, a számítógépes grafikát és a videót is. Csinált kisplasztikákat, köztéri szobrokat, de egyetlen ecsetvonással készült festményekkel is kísérletezett. Emellett a kassai Műszaki Egyetem ma is működő Művészeti Karának egyik alapítója volt. 

1999-től, nyugdíjazásáig az egyetem Szabadművészetek Tanszékének vezetőjként tevékenykedett, ma már országos hírű képzőművész tanítványai egytől-egyik imádták őt. 

2004-ben Munkácsy-díjjal ismerték el munkásságát, tavaly januárban pedig a Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozatát vehette át Zuzana Čaputová államfőtől. 

Főbb köztéri munkái: A korompai felkelés emlékműve, az Anatómiai modulus a Šafárik Egyetem Orvostudományi Karának bejárata előttBaróti Szabó Dávid emléktáblája Kassa főutcájúanJakoby Gyula szobra a kassai Erzsébet utcánAndy Warhol szobra Mezőlaborcon, de ő készítette III. Béla és II. András bronz szobrát is, amelyeket a komáromi Európa-udvarban helyeztek el. Sajnos, III. Béla szobrát tavaly vandálok megrongálták. 

Bartusz György
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?