Mayer Éva művésztelepén gondolatébresztő munkák születnek

Minden évben egyszer, tíz nap erejéig különleges alkotótérré válik a somorjai Pomlé városi park, illetve a Mayer-család udvara. Az utóbbiban a szobrászok és a technikailag igényes folyamatok zajlanak (mint például a hegesztés), míg a többi alkotó az erdőpark közepén elhelyezkedő amfiteátrum épületének belső helyiségében rendezi be ideiglenes műtermét.

Ide érkezünk éppen Mayer Évával – miközben a tetőn hangulatosan dobol az eső, megcsap a kávé és a festék meglehetősen sajátos elegye. Alkotás közben megfigyelni a képzőművészeket különleges élmény. És kiváltságos is, hiszen abban a törékeny pillanatban érjük tetten az alkotókat, amikor a művek még nem, vagy nem mindenkinél nyerték el végérvényes formájukat. Amikor várat még magára némi finomhangolás, de amikor még akár egy újabb, jelentéstöbblettel bíró réteg is beépülhet az alkotásba.

Van persze, akinél a kivitelezésben kulcsfontosságú szerepet játszik a tervezés és van olyan is, aki teret enged az intuíciónak és azzal kísérletezik, hogyan veheti át az irányítást a kreatív folyamat felett a tudatalatti. Mindez műfaj- és habitusfüggő.

A Munkácsy-díjas, Budapesten élő, ám Somorjához továbbra is szorosan kötődő Mayer Éva tizenöt éve rendezi a Dunartcom Somorjai Nemzetközi Művésztelepet, melyre egyaránt hív meg szakmailag elismert és tehetséges pályakezdő képzőművészeket. A félkerek évforduló apropóján nemrégen beszélgettünk is. A művésztelepnek köszönhetően a város felkerült a nemzetközi képzőművészet térképére, az itt élők pedig közelebb kerülnek a kortárs képzőművészethez. Az itt létrejött alkotások a művésztelepet követően a somorjai Korona Udvarban tekinthetőek meg.

A kiállítás jelenleg is látogatható, mi pedig pillantsunk bele, hogy hogyan zajlott az alkotói munka a művésztelep idején. Volt, aki megkezdett munkáját vitte tovább és volt, aki új technikával kísérletezett. Ami azonban közös az alkotókban, az az, hogy mindannyian a művésztelep idei hívószavához, a „jelen kertjéhez” kapcsolódtak. Volt, aki számára az adott pillanatra helyezett fókusz nyújtotta a munkafolyamat kiindulópontját, mások számára a jelen megéléséhez elkerülhetetlen a múlt. A gyerekkor és a természet is fontos témáknak bizonyultak.