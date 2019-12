Magyar fiúk a pozsonyi döntőben

Ma este a JOJ tévében lépnek fel, pontosabban, a népszerű cseh–szlovák tehetségkutató versenyen, ahol a hagyományos magyar és Kárpát-medencei néptáncelemeket alkalmazva egyedülálló produkciót mutatnak be. Levegőben légtornász eszközön táncolnak, majd a színpadon is bizonyítják virtuóz tánctudásukat. (Idén nyáron ebből az új stílusú táncból is világrekordot állítottak fel.) Az év elején Pozsonyban a Fricska vezetője, Papp Gergely Bálint és testvére, Papp Máté Bence, valamint társaik, Popovics Márk és Szabó Dániel elődöntős produkcióját óriási közönségsiker mellett a zsűri aranygombbal jutalmazta, így egyből bekerültek a mai cseh–szlovák tehetségkutató (Česko Slovensko má talent) döntőjébe.

A rekordok és az új, innovatív táncstílus megteremtése mellett a négy fiú elhivatottan népszerűsíti a Kárpát-medence gazdag néptánchagyományát. Bejárták szinte a fél világot. New York, Peking, Sanghaj, Párizs, Szarajevó, Hamburg, Bern, Rio de Janeiro után Londonban a Buckingham-palotában is táncoltak, és kezet foghattak az angol királynővel Károly herceg születésnapján. Küldetésüknek érzik, hogy a fiatalok széles tömegei számára közelebb hozzák a néptáncban rejlő dinamikát úgy, hogy közben különleges élménnyel ajándékozzák meg a nézőket. Jövő évtől iskolát szerveznek, hogy népszerűsítsék az általuk létrehozott szellemi értékeket. Ha ma Pozsonyban megnyernék a versenyt, a díjat a RitmusAkadémia felállítására fordítanák. Szurkolunk nekik! (pi)