Louvre-lopás: politikai botrány és versenyfutás az idővel

A darabokat az Apolló galériában állították ki, amelyet XIV. Lajos építtetett 1661-ben. Ez az épület szolgált a versailles-i palota tükörtermének mintájául. A Louvre az incidenst követően bezárt és azóta sem nyitott ki.

„A Louvre-ban tegnap történt rablás miatt a múzeum sajnálattal közli, hogy ma zárva tart a látogatók előtt”

– olvasható a múzeum weboldalán.

Az eset nem maradt politikai reakciók nélkül

Bár a Louvre biztonsági intézkedéseit az elmúlt években megerősítették, a vasárnapi lopás arra világít rá, hogy a múzeum több mint 33 000 műtárgyát nem védik egyformán szigorúan. Míg a Mona Lisa golyóálló üveg mögött található, a rablás kínos helyzetbe hozza a múzeumot, melyet számos kritika ért a közelmúltban.

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy Franciaország visszaszerzi a műalkotásokat, és ígéretet tett arra, hogy az elkövetőket bíróság elé állítják.

„A Louvre-ban elkövetett lopás támadás volt egy olyan örökség ellen, amelyet nagyra becsülünk, mert a történelmünk része”

– mondta Macron.

Gérard Darmanin igazságügyi miniszter szerint az ékszerrablás nagyon negatív képet fest Franciaországról, mivel arról árulkodik, hogy az ország képtelen arra, hogy megvédje múzeumait.

„Az biztos, hogy kudarcot vallottunk, mivel az elkövetők képesek voltak egy mechanikus emelővel ellátott teherautót leparkolni Párizs közepén, és néhány perc alatt felvinni oda a tolvajokat, hogy elvigyék a felbecsülhetetlen értékű ékszereket”

– mondta a France Inter francia rádióállomásnak Darmanin.

A francia szélsőjobb vezetője, Jordan Bardella az X-en írt bejegyzésében támadta Emmanuel Macron elnököt. „A Louvre kultúránk globális szimbóluma” – fogalmazott Bardella. „Ez a rablás, amelynek során a tolvajok ellopták a francia korona ékszereit, elviselhetetlen megaláztatás országunk számára. Meddig fog még tartani az állam hanyatlása?” – írta.

Van esély, hogy megtalálják a műkincseket?

Szakértők szerint nagy az esélye, hogy a Louvre-ból ellopott kincsek valószínűleg soha nem kerülnek elő, vagy legalábbis nem az eredeti formájukban.

Chris Marinello, az Art Recovery International nevű, lopott műalkotásokat felkutató cég vezetője úgy véli, hogy a francia rendőrségnek korlátozott idő áll rendelkezésére az ékszerek visszaszerzésére.

„Jelenleg versenyfutás folyik az idővel. Ha a következő 24 vagy 48 órában nem kapják el a tolvajokat, akkor azok a darabok valószínűleg már végleg eltűntek”

– mondta Marinello a BBC rádióműsorában. Marinello szerint a francia rendőrség

Az ellopott koronák és diadémek ugyanis könnyen szétszedhetők. A tolvajok bizonyára nem az eredeti formájukban igyekeznek majd túladni rajtuk. Ehelyett szétszedik, az értékes fémeket beolvasztják, a drágaköveket pedig újravágják, majd kisebb darabokban értékesítik a feketepiacon.

Annak tehát, hogy az összes ellopott műtárgyat az eredeti formájában szerezzék vissza, nagyon kicsi az esélye.