Krasznahorkai Nobel-díjának nem csak az írók örülnek

Az oddsokról itt írtunk bővebben, két nappal a bejelentés előtt, amikor a magyar, illetve a kínai író 10/1-es szorzóval vezették a Ladbrokes esélylistáját, megelőzve olyan nagy neveket, mint Murakami Haruki, Salman Rushdie vagy Thomas Pynchon. A Svéd Akadémia döntése azért is tekinthető váratlannak, mert sokak szerint legtöbbször szándékosan kerülik a legkézenfekvőbb favoritokat. Mivel a jelöltlistát ötven évre titkosítják, közülünk kevesen tudhatják meg, kik szerepeltek rajta idén.

Magyar vagy magyarul író?

Orbán Viktor és Magyar Péter is gratulált a díjazottnak, az állami média azonban érezhetően feszengve számolt be tegnap Krasznahorkai sikeréről, mivel az író többször is nyíltan bírálta a jelenlegi kormány tevékenységét. A kormányközeli index.hu például úgy fogalmazott, hogy „a második magyar nyelven publikáló író kapta a legrangosabb nemzetközi irodalmi elismerést”. (Annak idején Kertész Imre, az első magyar irodalmi Nobel-díjas is hasonló meghatározásokat kapott egyes publicistáktól, akik arra hivatkoztak, hogy a Sorstalanság írója nem Magyarországon él).

Krasznahorkai megszólalt

A friss Nobel-díjas a Svéd Nemzeti Rádiónak nyilatkozott először. Elmondta, hogy egyszerre nyugodt és ideges.

„Tudja, ez életem első napja, amikor Nobel-díjat nyertem”

– jegyezte meg humorosan a 71 éves szerző, akit Frankfurtban ért el a svéd riporter. Krasznahorkai Lászlóról szakmai berkekben köztudott, hogy folyamatosan változtatja lakóhelyeit. Gyakran tér vissza Németországba és Magyarországra, de hosszabb-rövidebb időket töltött és tölt Franciaországban, Spanyolországban, az USA-ban, Angliában, Hollandiában, Olaszországban, Görögországban, Kínában és Japánban is.

Közvetlen kollégák reakciói

Tarr Béla, a nemzetközi hírnévnek örvendő magyar rendező valamennyi kultikus filmjét egy-egy Krasznahorkai-regény alapján készítette, azaz nagyon közeli munkakapcsolatban volt vele. (A múlt időt az indokolja, hogy pár éve közölte: felhagy a filmkészítéssel). A tegnapi bejelentés után a következőt nyilatkozta a Telexnek:

„A legnagyobb örömmel fogadtam a hírt. Ez egy megérdemelt, méltó elismerése Krasznahorkai László életművének, szerintem nagy elégtétel. Évek óta számítottam rá. Ha valakinek van egy ennyire egyéni, saját nyelve és határozott világlátása, az maximálisan megérdemli ezt az elismerést.”

A Tarr Béla-filmek zeneszerzője, Víg Mihály, aki egyébként a Sátántangó egyik főszereplője is volt, ezt mondta a 24.hu portálnak:

„Nagyon örülök, nagyon megérdemelte. Hosszú évek óta emlegetik az esélyesek között. Mindig ott lebegett a dolog. Magyarországon nagyon magas szintű az irodalom, és örömteli, hogy ezt már másodszor is észreveszi a világ”.

A kultikus Balaton zenekar frontembere szerint hosszú lenne felsorolni, mi mindentől különleges Krasznahorkai művészete, de kiemelte, hogy „teljesen új stílust talált ki, teljesen egyéni a látásmód, ahogy a világot szemléli, mindehhez társul egy ezzel adekvát nyelvi szerkezet, egy félreismerhetetlen saját stílus.” Víg Mihály megjegyezte, hogy bár a díj odaítélésében szerepet játszhatott az is, hogy Tarr Béla filmeket készített Krasznahorkai könyveiből filmet, de az író ettől függetlenül eddig is világszerte elismert volt.

Özönlenek a gratulációk

Nyáry Krisztián író, a díjazott műveit kiadó Magvetőt is magába foglaló Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója a Facebook-on egy rövid idézetet közölt az Aprómunka egy palotáért című műből:

„A művészet, ennyit még én is tudok, az nem az anyagi vagy szellemi tárgyakban megjelenő báj, a nagy szart, már bocsánat, a művészet, az nem valami tárgyban van, az nem esztétikai kijelentés, nem valami message, nincs message, meg egyáltalán, a művészet az csak kapcsolatban van a szépséggel, de nem azonos vele, és főleg nem korlátozódik a bájra, sőt, a maga rendkívüli módján elüldözi azt, tehát nem a könyvben, a szoborban, a festményben, a táncban, a zenében kell keresni, mivel nem is kell keresni, hisz azonnal felismerhető, ha ott van (…)”

Bödőcs Tibor humorista és író önmagától idézett, az Addig se iszik című kötetből, a Gyulán született friss Nobel-díjasra utalva „Ahogy a gyulai népi mondás tartja: rosszul nézel ki, Krasznahorkai-mondatba már ne kezdjél bele! Leghosszabb mondata nyolc egész hét méter és tizenhat centiméter, igazi sportsiker. Szereplői (azaz mi) a teremtés fogaskerekei között csikorgó homokszemek. Az ember tájidegen az Univerzumban, a helyzet kicsit rosszabb, mint reménytelen, de lehet ezt szépen is mondani, annyira, hogy a vályogfal adja a másikat. Szédülten, önkívületben tangózunk a sátánnal, potyog a vakolat, csöpög a csap, hideg a paprikás krumpli – de ki viszi le a szemetet?”

A bejelentést követő első órákban a magyar írók közül többek közt Tóth Krisztina, Garaczi László és Petőcz András gratulált a díjazottnak. Utóbbi ezt írta:

„Három Nobel-díjas író, akik meghatározóak voltak eddigi életemben: Kertész Imre, Han Kang és most Krasznahorkai. Nagy ölelés Krasznahorkai Lászlónak.”

„Belekiáltottam a világba”

Több más művészeti ág képviselői is kifejezték örömüket. Mi most a népszerű színésznő, Pokorny Lia színésznőt idézzük, aki közösségi oldalán a következő bejegyzést osztotta meg: