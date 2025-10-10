Krasznahorkai László és Tarr Béla, a kortárs film egyik legkülönlegesebb alkotópárosa

Tarr Béla filmjei és Krasznahorkai László prózája egyaránt elutasítja a hagyományos történetmesélést: a művészet számukra nem a cselekményről, hanem az időről, a létezésről és a felismerésről szól. Bár Tarr életműve javának alapjául Krasznahorkai-regények szolgálnak, sem a rendező, sem az író nem tekinti ezeket a filmeket szűk értelemben vett adaptációnak.

I rodalmi stílus filmes nyelvre átültetve

A Tarr Bélával való együttműködés Krasznahorkai Az utolsó hajó című novellájával indult, melyet Tarr Kárhozat címmel filmesített meg 1987-ben (a filmet 1988-ban mutatták be).

Ez a film fontos mérföldkőnek számít Tarr pályáján, hiszen ekkor szakadt el korábbi realista, társadalomkritikus jellegű filmjeitől, melyet egy lassú folyású, meditatív, filozofikus nyelvezet váltott fel.

Tarr később így írta le a találkozásukat: „felfedeztem a könyveit és utána megértettem az ő szemléletét, és csak egymásra találtunk“. Bizonyos, hogy Krasznahorkai írásai új irodalmi és gondolati mélységet adtak a rendező alkotásainak, hiszen mindkét életmű az emberi lét hanyatlását, a reménytelenséget, az apokalipszist és a kitartást vizsgálják. Krasznahorkai sűrű, körkörös, barokk prózája Tarr hosszú, olykor szinte hipnotikus kameraállásaiban talált vizuális megfelelőre.

Sátántangó, a mestermű

Leghíresebb közös művük az 1994-es Sátántangó, amely Krasznahorkai 1985-ös, azonos című regényén alapul, és amely egy kis kollektív gazdaság lassú széthullását mutatja be. A több mint hét órás alkotást minden idők egyik legnagyobb filmjeként is emlegetik. Tarr ebben megtartotta, illetve filmes nyelvezettel tolmácsolta a regény szerkezetét: a tangó a film ritmusában is érzékelhető.