Kár lenne nem ismerni a szlovák alternatív kulturális színteret. Az NFG klub szervezőivel beszélgettünk

A hazai magyar kulturális élet számos fontos eseményét indította el az NFG klub az elmúlt években. Ilyen a pandémia szülte Home Office rádió, az NFGreen fesztivál, a Tündérkért művészeti fesztivál és a Jazz a parkban eseménysorozat. Most pedig egy szlovák alternatív kultúrát bemutató programsorozatot álltak neki megvalósítani.

A szlovák alternatív kulturális élet színe-java csupán egy félórás útra van a várostól, itt az ideje tehát, hogy megismerjük a szereplőit. Az NFG klub már megkezdte koncertévadát, méghozzá olyan hazai nevekkel, mint a Blame Your Genes és Katka Máliková. A decemberig tartó programsorozat keretén belül, mely az állandó programjaik mellett fut, lesznek gyermek és felnőtt színházi előadások, slam poetry, képzőművészeti kiállítások, irodalmi- és beszélgetőestek is. Tóth Lalit, Kovács Ákos és a szervezői csapat legfrissebb tagja, Horváth Rebecca arról meséltek, miért tartják fontosnak, hogy a hazai magyar közönség megismerje a szlovák alternatív kulturális színteret.

Egészen elképesztő, ki mindenki lépett már fel nálatok a könnyűzene alternatív, progresszív vonaláról – szórványosan, de szlovák zenekarok is voltak a vendégeitek. Mégis azt mondjátok, hogy a hazai magyar hallgatók és a szlovák előadók között hatalmas űr tátong. Szerintetek mi ennek az oka?

Tóth Lali: Elsősorban a nyelvi korlát. Amikor elvégeztem a középiskolát, még mindig nem ment jól a szlovák. Ezért nem pozsonyi szórakozóhelyekre jártam, hanem Győrbe vagy Pestre, mert attól tartottam, hogy ha megszólítanak, akkor nem tudok, vagy nem olyan minőségben tudok majd megszólalni, ahogy szeretnék. Ez bizonyára sokaknál közrejátszik. Magyarul nézzük a filmeket, a sorozatokat, Magyarországra járunk el színházba és azokat a zenekarokat ismerjük, akiket a magyar rádiók játszanak. Így teljesen kiesnek a fókuszunkból a szlovák előadók. Ami nagy kár, mert harminc percnyire tőlünk itt egy virágzó kulturális tér.

Ezt a lyukat szerettük volna betömni, vagy legalábbis megfoltozni ezzel a programsorozattal.

Horváth Rebecca: Ez a fő ok, és ennek eredményeképp hiányoznak a kapcsolatok. Egy szövegcentrikus zenekar zenéjét még ha érti is egy magyar hallgató, valószínűleg nem tud hozzá szoros érzelmi kötődést építeni. A szlovák zenekarok pedig keveset járnak a magyar régióba.

Márpedig az egész zenei és kulturális szcéna arról szól, hogy kapcsolatokat építünk, és az hív meg, aki ismer. Ha a kultúraszervezők nem ismerik az adott szcénát, akkor nem tudják meghívni az abban működő zenészeket. Szerintem az NFG pont ennek az ellenpéldája, hiszen nem ez az első olyan évad, amikor szlovák zene szól az NFG-ben.

Kovács Ákos: Eléggé zárt közösség vagyunk egyébként is, szlovákiai magyarokként. Ország az országban. Nem sokat tudunk a szlovák szcénáról, de ők sem a miénkről. Amikor itt volt nálunk egy forgatáson az NFG-ben a Pohoda főszervezője (Michal Kaščák – szerk.), azt mondta, hogy Pozsonyból Dunaszerdahelyre ugyan csak egy óra az út – és most már csak fél óra –, de hogy senkiről nem tud semmit. Ekkor kezdett el motoszkálni bennünk ez a dolog, hogy össze kellene hozni valamit.

És ha kiterjesztjük a kérdést a szlovák és a magyarországi zenészekre, mennyire ismeri egymást a két szcéna?

Rebecca: Az elmúlt egy évben körbejártam a pozsonyi szórakozóhelyeket, hogy jelezzem nekik, hogy szívesen hozok magyar előadókat, hiszen Gombaszögről elég széles ismertségi körrel rendelkezem (Rebecca három éven át volt a Gombaszögi Nyári Tábor zenei programjának felelőse – szerk.). Tipikusan azt a választ kaptam mindenhol, hogy igen, van nekünk egy kedvenc magyar zenekarunk, aki gyakran jár hozzánk. Általában egy vagy két példát tudtak mondani. Ez egyébként nem csak a magyarországi zenekarokra igaz, hanem az összes többi környező országra:

ha valaki benne van a szakmában, akkor biztosan rendelkezik valamilyen kapcsolatokkal a szomszédos országok kulturális szcénáját illetően, de szisztematikus ismerettséggel jellemzően nem.

Lali: Én jazzfogyasztó vagyok, popot nem nagyon hallgatok. A jazz szcénában előfordul itt-ott, hogy egy zenekarba beépül egy magyar előadó. De a jazz nem szövegcentrikus, ott könnyebben megoldható az, hogy hívunk valakit Magyarországról, esetleg Magyarországra hívnak szlovák előadókat. Ez megvan, de messze nem olyan erős ez a kapcsolódás, mint a cseh és a szlovák szcéna között.

Rebecca: Nem tudnék például ekvivalenst mondani arra, amikor Presser Gábor Jaro Filip albumjain szerepelt. Hasonló kaliberűt biztosan nem.

Ákos: Ezek az előadók nem törnek nemzetközi szintre, ezért sem hallanak egymásról. Múlt pénteken Katka Máliková koncertezett az NFG-ben. Bár kevésbé elektronikus a zenéje, Máliková olyasmi, mint Deva Magyarországon. A saját országán belül mind a kettő nagy név. Kiderült, Máliková nem ismeri Devát, Rebi mutatta meg neki a zenéjét – és szerintem Deva sem hallott még Málikováról. DJ-ként gyakran vettem részt magyarországi rendezvényeken, és azt láttam, hogy rendkívül belterjes az underground világ. Minden fesztiválon ugyanazok a fellépők váltják egymást, nincsenek sem szlovák, sem nemzetközi fellépők. Ez Szlovákiában is hasonlóan működik.

Ha megállítanátok egy dunaszerdahelyit, mivel érvelnétek, miért érdemes megismerkednie a szlovák alternatív könnyűzenei színtérrel?

Rebecca: Azért, mert jó. Igazából az NFG csak azt akarja csinálni, amit eddig is csinált: jó kultúrát mutatni az embereknek. És temérdek mennyiségű jó előadó, színész, művész van a szlovák szcénán belül. Nekem az a legnagyobb érték abban, hogy szlovákiai magyar vagyok, hogy mindkét kultúra legjavát megismerhetem. A másik érv pedig, hogy a kultúra tök jó eszköz arra, hogy kapcsolatot építs magával a nyelvvel és a közösséggel, vagyis hogy kevésbé érezzék magukat elszigetelve az emberek a szlovák közösségtől, hogy bátrabban menjenek föl Pozsonyba ugyanarra a koncertre, hogy ne érezzék azt, hogy ez nem nekik való. Mert ez nem igaz, a kultúra mindenkinek való.

Lali: Meg azért is, mert picit más. Nemrég beszélgettem a szlovák és a magyar kortárs filmekről egy ismerősömmel, aki jól ismeri mindkét terepet, és itt is hasonlóan látjuk: hogy bár egyik országban sem készülnek egy kaptafára a filmek, mégis annyira szembetűnő, hogy az egyik az szlovák film, a másik meg magyar film. Nem arról van szó, hogy az egyik jobb lenne, mint a másik, hanem hogy más. Más perspektívából mutat be, máshogy mesél el dolgokat, más eszközökhöz nyúl. És ez szuper.

Mik ezek a jellemzők, amelyek kimondottan tipikusak a szlovák alternatív könnyűzenére, de a magyarra kevésbé?

Ákos: A szlovákban rengeteg a népi motívum, tipikusan elektronikával ötvözve. Ez a fajta zenei színtér Magyarországon inkább a nagyvilági zenéből táplálkozik, vannak olyan magyar előadók, akikről nem lehet megmondani első hallásra, hogy magyar. A szlovák szcénát a Rádio FM határolja be talán a legjobban. Mintha lenne egy ilyen közös Radio FM-es hangzás…

Rebecca: Deva és a Katka Máliková párhuzama talán a legjobb példa: nem ekvivalensek, hiszen nem ugyanazt csinálják más-más nyelven. De úgy érzem, hogy ugyanazt a teret töltik ki az emberek életében. Végülis két teljesen különböző előadóról van szó abból a szempontból, hogy bár használnak hasonló eszközöket, ezt egymástól nagyon különböző módon teszik. Máliková szláv vagy szlovák népi motívumokból táplálkozott, amikor elkezdett zenélni, Deva a magyarból – mégis ugyanazt a típusú erős, nőies, magas szinten művelt zenét képesek hozni.

Ti milyen vonalon kerültetek kapcsolatba a szlovák zenei színtérrel?

Lali: Olyan 15 évvel ezelőtt lehetett, hogy a Puding pani Elvisovej fellépett az NFG-ben. Mi akkor még nem szerveztünk, nem is ismertük őket. Az akkora őrület, tombolás volt, én beléjük szerettem. Később pedig a Rádio FM-et hallgattam sokat, és nagyon megtetszett a magyartól kicsit eltérő hangzásvilág.

Ákos: Tíz éven át elég frekventáltan, havonta többször zenéltem Pozsonyban duóban és a szólóprojektemmel is. Sok előadó, aki ma nagy névnek számít, már akkor is zenélt, és sokaknak volt DJ projektje is. Merthogy Szlovákiában nagy divat, hogy a zenekarok tagjai DJ-setteket csinálnak. Így sokszor fonódtak össze az útjaink, backstage-ekben találkoztunk. Jól ismerem például az ilyen találkozásokból FVLCRVM-ot, azaz Pišta Kráľovičot.

És volt régen itt, Dunaszerdahelyen egy házunk Lalival és még tizenegy másik pajtásunkkal, ahonnan rendszeresen közvetítettünk videostreameket koncertekről és DJ settekről. Sok szlovák előadó megfordult nálunk, játszott itt a Puding pani Elvisovej Viliamje, vagy épp a Rádio FM egykori vezetője, Dušan Vančo is. Ekkor volt egy erős összefonódás köztünk és köztük. Aztán volt egy nagyobb intermezzo, most pedig ismét visszatérünk hozzájuk.

Rebecca: Pici korom óta hallgattam szlovák zenét, nem mindig olyat, amit szerettem is, de körülvett. Bár huszonöt kilométerre lakom Pozsonytól, mégsem nem volt a város zenei életével intenzívebb kapcsolatom. A mesterképzés alatt igyekeztem megismerni a főváros bugyrait, és eljárni az összes eseményre. Szokás mondani, hogy Pozsony egy unalmas város: én egy pillanatig nem unatkoztam, mert mindig történt valami, és az mindig nagyon jó volt.

Tehát úgy ismertem meg igazán, hogy ott laktam a kellős közepén. Aztán lassan elkezdtem dolgozni szlovák előadókkal, mint például a FVLCRVM-mal vagy a Shallov-val, eseményeket szervezni, és egyre több helyen megjelenni. A nagyon mély ugrást idén nyáron tettem meg azzal, hogy elmentem dolgozni az Atmosféra fesztiválra.

Talán mindig volt egy kis távolságtartás bennem a szlovák kultúrával kapcsolatban. Úgy éreztem, hogy mivel hat éven át a magyarban dolgoztam, ezért csak azt ismerem, csak azt érezhetem a magaménak.

Az Atmosféra azonban megmutatta a szlovák kultúra legszebb oldalát, és segített átlátni, hogy hogyan működik az ipar.

Hogyan állt össze az NFG klub szlovák kultúrszcénát bemutató rendezvénysorozata?

Rebecca: Azt szerettem volna, hogy a szlovák underground összes irányából kapjunk valamit. Szóval nem fogja hat egymásra hasonlító szlovák esemény követni egymást. Lesz experimentális koncert, amit majd könnyed pop-jazz követ. Lesz olyan gyerekszínház, ami interaktív, aztán pedig olyan, ami vizuális. Nem biztos hogy mindenkinek tetszik majd az összes esemény, ennek ellenére mindenkinek ajánljuk, hogy próbálja ki mindet.