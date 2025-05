Kanye West minden eddiginél tovább ment: Heil Hitler címmel adott ki új dalt

A jelenleg Ye néven fellépő amerikai rapper, Kanye West a közösségi oldalán közölte, hogy új albumának egyik dala a Heil Hitler címet kapta. A dalban West a személyes sérelmeiről rappel: az ex-feleségével, Kim Kardashiannal közös gyermekeivel kapcsolatos felügyeleti problémákról, és arról is, hogy a bankok befagyasztották a számláit. Majd kijelenti, hogy náci lett ("So I became a Nazi, yeah, bitch, I'm the villain"), a dal pedig Hitler 1935-ös választási beszédének egy hosszú részletével zárul. Hitler szövegét West korábban az X-profilján is posztolta.

Kanye West antiszemita megnyilvánulásai a közösségi médiában nem számítanak újdonságnak, mint ahogy rasszista, homofób vagy éppen nőgyűlölő bejegyzései sem. A legtöbb nagy divatcég, amellyel együtt dolgozott, pont ezek miatt határolódott el tőle három évvel ezelőtt.

A dalt, melynek címében náci tisztelgés szerepel, minden streamingplatform blokkolta – mondta West az X hálózaton. Ehhez képest a YouTube-on például továbbra is elérhető.

Zsidó szervezetek, civil szervezetek és számos közéleti személyiség ítélte el a dalt, hangsúlyozva, hogy a gyűlöletbeszéd ilyenfajta normalizálása elfogadhatatlan. Ted Deutch, az Amerikai Zsidó Bizottság igazgatója arra szólította fel a zeneipart, hogy ítélje el a rapper cselekedeteit.