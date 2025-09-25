Jubileumi hangverseny Rimaszombatban, fellép a Moyzes Quartet

A Moyzes Quartet fél évszázados múltja nemcsak a zenekar életképességének bizonyítéka, hanem egyedülálló alkalom az emlékezésre is. Az idehaza és külföldön egyaránt ismert formáció jubileumi ünnepi koncertjén olyan híres zeneszerzők remekművei csendülnek fel, mint Ludvig van Beethoven, Joseph Haydn, Antonin Dvořák és Maurice Ravel, valamint szlovák szerzők darabjai, amelyek a kvartett repertoárjának évek óta fontos részét képezik.

Horváth József (1. hegedű), Horváth Gyula (2. hegedű), Lakatos Sándor (brácsa) és Ján Slávik (cselló), a vonósnégyes tagjai mesteri játéktudásuk mellett személyes emlékeiket is megosztják a közönséggel. Azt est folyamán Iveta Malachovská műsorvezető gondoskodik arról, hogy a koncert információkban is gazdag legyen.

A jelenlévők megismerkedhetnek a vonósnégyes pályafutásának fontos állomásaival, élményeivel és emlékeivel.

A Moyzes Quartet 1975-ben alakult, alapító tagjai a pozsonyi konzervatóriumban tanultak, és 1981-ben vették fel a neves szlovák zeneszerző, Alexander Moyzes nevét. Rangos hazai és nemzetközi versenyeken nyertek díjakat, és képviselték hazánkat szinte egész Európában, de Japánban, Indiában, Marokkóban, az Egyesült Államokban és Kubában is. Több tucat CD-t és számos felvételt készítettek a Szlovák Rádió és külföldi rádióállomások számára.

A jövő keddi rimaszombati koncert, amely a helyi művelődési központ Zenei Ősz rendezvénysorozatának nyitó hangversenye lesz, a Kulturális Alap és a SOZA Szociális és Kulturális Alap támogatásával valósul meg.