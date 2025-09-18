Jövőre visszatér Pozsonyba az Iron Maiden

Amint arról beszámoltunk, teltház volt június 1-én a Tipos Arénában, ahová az ország minden részéről, de külföldről is érkeztek rajongók. Az Iron Maiden menedzsmentje ma jelentette be a jövő évi koncertdátumokat, és Pozsony ismét szerepel az útitervben. Bruce Dickinson és csapata május 30-án lép fel a nemzeti futballstadionban, amelynek befogadóképessége közel 50 ezer fő.

Steve Harris alapító gitáros a következőt üzente a rajongóknak:

„A Run for Your Lives-turnét nagyon élvezzük. A rajongók fantasztikusak, a dallista tökéletes az 50. évfordulóra, és szerintem ez a legjobb show, amit valaha csináltunk. A jegyek iránti érdeklődés hatalmas volt – szinte mindenhol teltház volt, és több mint egymillióan láttak minket. Ezért úgy döntöttünk, hogy még néhány koncertet adunk Európában, mielőtt továbbutazunk más országokba. Természetesen Simon Dawson dobos is velünk lesz, és az egész zenekar szeretné megköszönni a fantasztikus fogadtatást, amelyet a turné első részében kaptunk.

Mindig is szerettük a fesztiválokat – kihívás számunkra olyan emberek előtt játszani, akik nem csak miattunk vannak ott. Ezért úgy döntöttünk, hogy minél több nagyszerű metálfesztiválon fellépünk.

Ráadásul végre stadionokban is játszhatunk Görögországban, Romániában, Bulgáriában, és szeretnénk bejelenteni, hogy visszatérünk Szlovákiába is, ahol a júniusi fantasztikus koncert után ezúttal a nemzeti futballstadionban fogunk játszani, és átélhetjük a hatalmas közönség energiáját“.

A pozsonyi koncert szervezője ismét a Vivien ügynökség, akiktől megtudtuk, hogy szeptember 27-én 10 órakor kezdik árulni a jegyeket a Ticketportal felületén, valamint a www.vivien.sk címen.