Panoráma

Jennifer Aniston válásáról és a bulvár nyomásáról beszélt

aniston
Shutterstock-felvétel
havran
Havran Kati

Jennifer Aniston karrierje csúcsán került a szenzációhajhász sajtó figyelmének középpontjába: Brad Pitt-tel való házassága és válása a világ egyik legfelkapottabb bulvártémájává vált. Nemrég egy interjúban vallott arról, hogy a szerelmi háromszögként elhíresült történet óriási teherként nehezedett rá. 

Egy nemrégi, a Vanity Fair-nek adott interjúból kiderül, hogy Jennifer Aniston óriási média­nyomás alatt állt Brad Pitt-tel való házassága, és különösen Pitt és Angelina Jolie kapcsolatának kibontakozása idején. Mint mondta, nehezen viselte a bulvársajtó figyelmét, nem volt felkészülve arra, hogy a magánélete „közszemlére tett sportággá” válik.

Ma, 56 évesen, Aniston sokkal erősebbnek és tudatosabbnak érzi magát. Visszatekintve úgy fogalmazott: 

a kitartás segítette át a legnehezebb időszakokon, és megtanulta, hogy a hírességek is emberek – még ha a nyilvánosság ezt sokszor el is felejti. A múlt emlékei élénken élnek benne, de nem az őt ért sérelmek határozzák meg a személyiségét.

Aniston a 2019-ben indult The Morning Show című tévésorozat sikerével került újra reflektorfénybe. A sorozat jelenleg a 4. évadánál tart.

Az interjúban Aniston utalt rá, hogy egyszer talán memoár formájában írja meg azt a történetet, amelyet a bulvár Pitt-tel és Angelina Jolie-val való szerelmi háromszögként írt le. Bár a bulvársajtó egykor meghatározta életét, ma már ő irányítja saját narratíváját – egy érettebb, önazonosabb korszakba lépett.

kapcsolat
Hollywood
Jennifer Aniston
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?