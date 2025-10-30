Jennifer Aniston válásáról és a bulvár nyomásáról beszélt

Egy nemrégi, a Vanity Fair-nek adott interjúból kiderül, hogy Jennifer Aniston óriási média­nyomás alatt állt Brad Pitt-tel való házassága, és különösen Pitt és Angelina Jolie kapcsolatának kibontakozása idején. Mint mondta, nehezen viselte a bulvársajtó figyelmét, nem volt felkészülve arra, hogy a magánélete „közszemlére tett sportággá” válik.

Ma, 56 évesen, Aniston sokkal erősebbnek és tudatosabbnak érzi magát. Visszatekintve úgy fogalmazott:

a kitartás segítette át a legnehezebb időszakokon, és megtanulta, hogy a hírességek is emberek – még ha a nyilvánosság ezt sokszor el is felejti. A múlt emlékei élénken élnek benne, de nem az őt ért sérelmek határozzák meg a személyiségét.

Aniston a 2019-ben indult The Morning Show című tévésorozat sikerével került újra reflektorfénybe. A sorozat jelenleg a 4. évadánál tart.

Az interjúban Aniston utalt rá, hogy egyszer talán memoár formájában írja meg azt a történetet, amelyet a bulvár Pitt-tel és Angelina Jolie-val való szerelmi háromszögként írt le. Bár a bulvársajtó egykor meghatározta életét, ma már ő irányítja saját narratíváját – egy érettebb, önazonosabb korszakba lépett.