Jegykáosz és szállásgondok a Coldplay londoni koncertjei körül

A sztrájk idején, szeptember 7-én és 8-án a szokásosnál jóval ritkábban közlekednek a metrószerelvények, emiatt a Coldplay zenekar menedzsmentje úgy döntött, módosítanak a dátumokon: aki 7-ére vett jegyet, az 6-án mehet a Wembley-be, 8-a helyett pedig 12-én. A zenekar közleményében az áll, hogy

nagyon sajnálják a szerencsétlen helyzetet, de mivel nincs garancia arra, hogy 82 ezer ember biztonságosan eljut a helyszínre, illetve hazajut, és nem akartak csalódást okozni a két koncert törlésével, a dátumváltoztatás volt az egyetlen lehetséges megoldás.

Az elmúlt hetekben bejárta a világsajtót a hír, miszerint a brit zenekar rekordot döntött: huszonöt napon belül tízszer töltik meg a 90 ezres stadiont, amire még nem volt példa a poptörténelem során. Az első hat meghirdetett koncertre percek alatt elkeltek a jegyek, ezért Chris Martinék további négy napra kibérelték a Wembley-t a Music of the Spheres turné keretében, amellyel tavaly Budapesten is jártak – háromszor töltve meg Magyarország legnagyobb stadionját.

Újra kaphatóak jegyek, de vigyázni kell

A metrósztrájk okozta kényszeres változtatás miatt elindult az üzletelés a jegyekkel a közösségi hálón – annak ellenére, hogy mindenki visszakaphatta a pénzét, akinek nem felelnek meg az új időpontok. Az így felszabadult jegyek mától legálisan is elérhetőek a Ticketmasteren. Sokan azonban vélhetően hasznot akarnak húzni abból, hogy nem tudnak részt venni a koncerten.

A brit sajtó nem győzi figyelmeztetni a rajongókat, hogy ne vásároljanak jegyet ismeretlenektől, mivel a kinyomtatott, vagy elektronikus formában továbbított belépőket elvileg többször is el lehet adni, és csak a bejáratnál derül ki a csalás.

További gondot okoz a koncertek eredeti dátumaira lefoglalt szállások visszamondása, amire nem mindenütt van erre lehetőség, az új dátumokra pedig a legtöbb londoni szálloda jelentősen emelte árait. A külföldről repülővel érkező rajongók további költségekkel szembesülnek: egy részük lekési a koncertet, ha nem íratja át a jegyét az előző napra, másik részük pedig a tervezettnél több napot kénytelen eltölteni Londonban.

A Coldplay zenekar Music of the Spheres turnéjára eddig közel 13 millió jegy fogyott el világszerte, ami elképesztő szám, és tovább növekszik.