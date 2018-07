Ján és Martina a Pohodán

Visszajárni a Pohodára nem unalmas. Minden évfolyamnak sajátos a hangulata. A szervezők nem is titkolják, mennyire fontosnak tartják idén, hogy a könnyűzenei fesztivál a társadalmi történésekre is reflektáljon – ez nemcsak a közéleti beszélgetések tartalmán érezhető, hanem a zenei programon és a fesztivál területén fellelhető képzőművészeti alkotásokon is.

Közel háromszáz előadó állt a színpadon azon a koncerten, melyet Ewald Danel vezetésével adott a Szlovák Kamarazenekar az ország számos pontjáról érkezett énekkarokkal karöltve. Lélegzetelállító kontrasztot mutatott a színpad, amelyet már a The Chemical Brothers produkciójára készülve óriáskivetítőkkel láttak el, és ahol Antonín Dvořák Bibliai dalok című zeneműve csendült fel a kórusok és a kamarazenekar közös előadásában. Nem szokványos, hogy komolyzenei koncerttel induljon egy könnyűzenei fesztivál, de a Pohodán ez most indokolt volt. Nemcsak azért, mert a komolyzene évek óta a fesztivál zenei programjának szerves részét képzi, hanem azért is, mert Ján Kuciak és Martina Kušnírová emlékére szólt, akik kedvelték a komolyzenét és látogatták a fesztivált. Michal Kaščák, a Pohoda főszervezője elmondta, büszke erre a produkcióra, viszont nem örül annak, hogy milyen alkalomból tarották ezt a koncertet. „Ján Kuciak azért halt meg, mert a szabadságért harcolt. Az, ami vele és jegyesével, Martinával történt, az a szabadság ellen indított támadás, a mi fesztiválunk azonban a szabadság ünnepe” – hangsúlyozta Kašcák a koncert nyitó pillanataiban. Galéria +3 A fesztivál területének szívében Martin Dzurek szobrász és Ján Vajsábel képzőművész installációja áll. Az alkotás alapjául Dzurek egy korábbi alkotása szolgált, amely két függőleges oszlopból áll, ezekre pedig domborműként egy férfi és egy női arc részletét faragta. Az oszlopokon most Ján és Martina portréjának egy-egy részlete látható, a kettőt összefogó kőoszlopon pedig a Spojili nás – azaz: Összefogtak minket – felirat olvasható. Ma délután lép fel a fantasztikus amerikai vonósnégyes, David Harrington csapata, a Kronos Quartet. A formáció, mely az elmúlt évtizedekben számos világhírű zeneszerzővel működött együtt, ezúttal egy szlovákiai felkérésnek tesz eleget: Miroslav Tóth zeneszerző művét fogják eljátszani, melyet a zeneszerző Ján Kuciak utolsó cikke alapján komponált, és ennek nyomán A messze nyúló csápok kvartettje (Kvarteto siahajúcich chápadiel) címet kapta. Havran Kati