Itt van James Cameron harmadik Avatar-filmjének új előzetese

kép
Shutterstock-felvétel

A franchise következő részét, az Avatar: Tűz és Hamu című filmet december 19-én mutatják be. 

A 20th Century Studios bemutatta az Avatar: Tűz és Hamu új előzetesét. James Cameron pazar látványvilágú sci-fi sikersorozatának harmadik részét december 19-én mutatják be a mozik világszerte.

A film visszavisz minket a Földhöz hasonló Pandorára, ahol újabb izgalmas kalandok várnak ránk a tengerészgyalogosból Na’vi vezetővé vált Jake Sully (Sam Worthington) és a Na’vi harcos Neytiri (Zoe Saldaña) családjának társaságában. A Sully család legidősebb fia, Neteyam elvesztését gyászolja, miközben a konfliktus Pandorán tovább fokozódik.

A Tűz és Hamu forgatókönyvét Cameron, Rick Jaffa és Amanda Silver írta Josh Friedman és Shane Salerno története alapján. A filmhez korábban már kijött egy előzetes.

Vélhetően a franchise harmadik részére is rengetegen lesznek kíváncsian. A 2022-es Avatar: A víz útja hatalmas sikert aratott a mozipénztárakban, több rekordot is megdöntött, és világszerte 2,320 milliárd dolláros bevételt hozott, ezzel 2022 legjövedelmezőbb filmje, valamint minden idők harmadik legjövedelmezőbb filmje lett. A csúcstartó, azaz minden idők legjövedelmezőbb filmje nem más, mint a 2009-es Avatar.

