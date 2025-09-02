Ismét meseudvarral várja a kicsiket és nagyokat a Kuttyomfitty Társulat Ekecsen

Úgy tűnik, kiapadhatatlan energiaforrással rendelkezik a Kuttyomfitty Társulat. Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás az egész év folyamán járják az országot, hogy néptáncot, népzenét, mesét és irodalmat vegyítő előadásaikat elvigyék a gyerekek számára. Szeptember első felében pedig – már hatodik alkalommal – egy kisebb fesztivált szerveznek náluk otthon, azaz Ekecsen.

A meseudvarra az övékéhez hasonló szellemiségű meseelőadókat és társulatokat hívnak meg – nem lesz hiány tehát zenéből, népmesei és népzenei elemekből. Az idei Kuttyomfitty Meseudvar programjában öt vendégprodukció szerepel, és természetesen a házigazdák is fellépnek.

Az előadások két sátorban folynak majd. A Kuttyomfitty Társulat a Kukorica Jancsi, a Vitéz! című előadását mutatja be. A házigazdákon kívül fellép a Mesevarázs Bábszínház, a Guliba Társulat, az Árgyélus Színház, a Bab Társulat illetve koncertet ad Korpás Éva és zenekara. A teljes program itt érhető el.

A meseudvar kapuja, azaz az ekecsi sportpálya melletti terület 10.30-kor nyílik meg a látogatók számára. A nap folyamán kézműveskedés, fajátékok és kézműves kirakodóvásár várja a látogatókat. A belépés ingyenes.