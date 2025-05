Ismét keresik a legjobb hazai sajtófotókat

A szervezők ismertették a Slovak Press Photo 14. kiadásának részvételi feltételeit. A tavalyi kiíráshoz képest módosították a szabályokat: idén összesen kilenc hazai és nemzetközi versenykategóriában lehet pályázni. Egy új alkategóriát is meghirdettek, melynek az Erdők a címe. Ismét küldhetnek be pályamunkákat a V4-es országok fotósai és ukrajnai fotósok, akik a nemzetközi kategóriákban versenyezhetnek. Egy új versenyen kívüli kategória is nyílt idén, melynek Víz a címe.

A verseny idei kiadásába az aktuális témák, a riport, a sport, a természet és a környezet kategóriában nevezhetnek a hazai fotósok, az utóbbi az erdők, a művészet és a kultúra világára tagolódik. A külföldi, tehát a V4-es országok és az ukrajnai nevezőket öt nemzetközi kategória várja, ezek a következők: a diákok és a fiatal fotósok (26 éves korig) kategóriája, a hosszú távú dokumentumfilm, a mindennapi élet, a természet és környezet, illetve a rövid videó kategóriái. Az idei kiadáson nem nyílik portré kategória.

A beküldött fotókat egy nemzetközi zsűri fogja értékelni. Ennek Révész Tamás magyar fotóművész és kurátor valamint Roman Vondrouš újságíró, fotóriporter, Jindřich Štreit fotóművész, Maral Deghati fotószerkesztő, kurátor és Jana Hojstričová fotóművész lesznek a tagjai. A pályázók június 26-ig nyújthatják be munkáikat, melyeket a zsűri június 28. és július 1. között bírál majd el.