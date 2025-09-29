Íme a 6 legnagyobb bevételt hozó film 2000 után

1. Avatar (2009) – 2,92 milliárd USD

Rendező: James Cameron

A Pandora nevű égitestre érkező emberi gyarmatosítók és az őslakos Na’vi nép konfliktusát bemutató sci-fi korszakos látványvilágával forradalmasította a 3D mozizást. A film középpontjában Jake Sully, egy lebénult katona áll, aki avatar testbe költözve kerül kapcsolatba a bolygó lakóival, végül pedig szembefordul az emberi hódítókkal. A környezetvédelmi üzenet és a technikai bravúr együtt tette minden idők egyik legnagyobb kasszasikerévé ezt a filmet.

2. Avengers: Endgame (2019) – 2,80 milliárd USD

(Bosszúállók: Végjáték)

Rendezők: Anthony és Joe Russo

A Marvel Moziverzum végtelen sagájának lezárása, amelyben a szuperhősök összefognak, hogy visszafordítsák Thanos pusztítását. A történetben az időutazás eszközével próbálják meg helyreállítani az univerzum egyensúlyát, miközben a karakterek végső áldozatokat hoznak. A film hatalmas érzelmi töltettel, látványos csatajelenetekkel és a szuperhősfilmek eddigi legnagyobb szereplőgárdájával vonzott milliókat a mozikba.

3. Avatar: The Way of Water (2022) – 2,32 milliárd USD

(Avatar: A víz útja)

Rendező: James Cameron

A Pandora világát tovább építő folytatás a víz alatti ökoszisztémák és új törzsek bemutatására koncentrál. Jake Sully immár családapaként próbál helytállni a Na’vi közösségben, miközben régi ellenségek új formában térnek vissza. A technológiai újítások – különösen a víz alatti motion capture – ismét mércét állítottak a látványfilmek terén, a történet pedig a családi összetartás és a túlélés témáit emelte középpontba.

4. Star Wars: The Force Awakens (2015) – 2,06 milliárd USD

(Az ébredő Erő)

Rendező: J. J. Abrams

Ez volt a Star Wars-franchise új trilógiájának nyitánya, amely három évtizeddel a Jedi visszatér eseményei után játszódik. A film bemutatja az új főhősöket, Reyt, Finnt és Poe Dameront, miközben visszahozza a klasszikus szereplőket, Han Solót és Leia hercegnőt is. A történet a Galaktikus Birodalom romjaiból felemelkedő First Order és a lázadó Ellenállás összecsapását követi. A nosztalgia és a modern látványvilág ötvözete rekordbevételt hozott világszerte.

5. Avengers: Infinity War (2018) – 2,05 milliárd USD

(Bosszúállók: Végtelen háború)

Rendezők: Anthony és Joe Russo

A Marvel-szuperhősök közös küzdelme Thanos ellen, aki megszállottan keresi a Végtelen Köveket, hogy „kiegyensúlyozza” az univerzumot. A filmben a Marvel Moziverzum szinte minden hőse feltűnik, a cselekmény pedig egyetlen, sokkoló végkifejlet felé sodródik: a gonosz győzelméhez. Ez a sötétebb hangvétel és a merész befejezés különlegessé tette a történetet a képregényfilmek között.

6. Spider-Man: No Way Home (2021) – 1,92 milliárd USD

(Pókember: Nincs hazaút)

Rendező: Jon Watts

Peter Parker titkos személyazonosságának lelepleződése után Doctor Strange segítségét kéri, hogy a világ feledje el kilétét. Az elhibázott varázslat azonban megnyitja a multiverzumot, és régi ellenfelek érkeznek más világokból. A film legnagyobb dobása, hogy a korábbi Pókember-sorozatok hősei is feltűnnek, valódi nosztalgiaünneppé téve az alkotást. Ez a rajongói élmény és a multiverzum ötlete együtt tette az alkotást a valaha volt legsikeresebb Pókember-filmmé.





