Hunyadi a számok nyelvén – a nézők szerették, de a fiatalokat nem érdekelte

További történelmi sorozatok iránt is van érdeklődés

Ugyanakkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felmérései azt mutatják, hogy a Hunyadi valóban komoly kulturális jelentőséggel bír.

A 18-75 éves korosztályban a magyar lakosság 86 százaléka hallott a sorozatról, minden harmadik válaszadó követte, és minden hatodik válaszadó (15%) az összes epizódot megnézte. A nézők 80 százaléka pozitívan értékelte a szériát, főként az idősebb korosztály és a diplomások körében bizonyult népszerűnek.

A 30 év alattiak inkább a késő esti, rendezői változatot nézték, ahol az idegen nyelvű szereplők saját anyanyelvükön szólaltak meg.

Az NMHH arra is kitért, hogyan, milyen mértékben épült be a Hunyadi a köztudatba. A nézők több mint 70 százaléka nemcsak megnézte a szériát, hanem beszélgetett is róla családtagjaival, barátaival vagy munkatársaival – vagyis valódi kulturális párbeszéd indult. A megkérdezettek 16 százaléka jelezte, hogy elolvasná Bán Mór regényeit is, a válaszadók 60 százaléka pedig újabb hasonló történelmi szériára lenne kíváncsi – legyen szó akár Hunyadi Mátyás folytatásáról, akár spinoffról más magyar hősökkel.

Erős nézettségi adatok

A Hunyadi nézettségi adatai is figyelemre méltók: a sorozat az RTL legnépszerűbb tartalmait, a Pokoli rokonokat és A mi kis falunkat is megelőzte, a premier idején több mint félmillió nézővel húzott el a konkurenciától. Az átlagos elérés közel 4 millió főt tett ki, ami a teljes lakosság csaknem felét jelenti, és epizódonként átlagosan több mint 800 ezren követték figyelemmel. A negyedik rész percekre 1,4 milliós közönséget is összehozott. Egyedül a Házasság első látásra című reality tudta felülmúlni nézettségben.

A sorozat jótékony hatással volt a TV2 Play online platformjára is: a felhasználószám a sugárzás idején többszörösére nőtt.

Közben a közösségi médiában is aktív jelenléte volt: a nyolchetes sugárzás alatt naponta átlagosan ötvenszer került szóba, és a premier hetében több mint 150 ezer reakció érkezett a kapcsolódó posztokra, túlnyomó többségük pozitív.

Az NMHH kutatásának konklúziója szerint a Hunyadi túllépett a képernyő keretein: közös élményt és beszédtémát adott, felkeltette az érdeklődést a magyar történelem iránt, és identitáserősítő hatással is bírt. Az viszont világos, hogy a fiatal generáció megszólítása továbbra is kihívás maradt a magyar történelmi sorozatok számára.

A teljes szöveg ITT olvasható el.