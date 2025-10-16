Kultúra

Szobrokká formálta Ipolyság elektromágneses sugárzását

Aradsky

A pénteken nyíló tárlat Aradský Richard tavalyi, nagyszombati alkotásaira kapcsolódik (Fotók: Aradský Richard archívuma)

havran
Havran Kati

A természetművészet jegyében nyílik Aradský Richard kiállítása az Ipolysági Zsinagógában pénteken. Az alkotó a természetes és a városi terepek zaját térképezi fel: az egyes helyszíneken olyan hangokat vizsgál, amelyekre úgy egyébként nem lennénk figyelmesek. 

Aradský nem mindennapi módon helyezi fókuszba a természet és a város zajait. A komáromi születésű, Dunaszerdahelyen élő alkotó a térből rögzített magas frekvenciájú hangokat „írja át” szobrokká, úgy, hogy ezeket a szobrokat különböző természetes anyagokból állítja össze, melyek a hang hullámhosszát és annak különböző egyenes vagy hullámzó frekvenciáit jelenítik meg. 

A helyszínen gyűjtött anyagokból készített alkotás nem csupán testet ad a hangnak, hanem reflektál a szennyezés és az aszály sújtotta táj állapotára is.

Nagyszombati

Az egy évvel ezelőtti, nagyszombati kiállítás alkotásai

Aradský hangszobraival egy évvel ezelőtt találkozhattunk a nagyszombati Výklad Galériában – erre kapcsolódik a pénteken nyíló, ipolysági tárlat. A U – Transcript 2.0 című kiállítás Ipolyság és Nagyszombat városi környezetének elektromágneses sugárzását térképezi fel a természetművészet eszközeivel.

A kiállítás megnyitóját október 17-én, pénteken 18 órától tartják az Ipolysági Zsinagógában. A kurátor Marianna Brinzová, a tárlatnyitón N. Tóth Anikó mond beszédet.

