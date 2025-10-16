Szobrokká formálta Ipolyság elektromágneses sugárzását

Aradský hangszobraival egy évvel ezelőtt találkozhattunk a nagyszombati Výklad Galériában – erre kapcsolódik a pénteken nyíló, ipolysági tárlat. A U – Transcript 2.0 című kiállítás Ipolyság és Nagyszombat városi környezetének elektromágneses sugárzását térképezi fel a természetművészet eszközeivel.

A kiállítás megnyitóját október 17-én, pénteken 18 órától tartják az Ipolysági Zsinagógában. A kurátor Marianna Brinzová, a tárlatnyitón N. Tóth Anikó mond beszédet.