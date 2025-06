Három házaspár, négy évszak

New York állam, Hudson-völgy. Ezen a természeti szépségekben bővelkedő, nyugodt kisvárosi vidéken veszi kezdetét A négy évszak című sorozat. Középkorú baráti párok készülnek találkozni. Az elsőként megismert Kate (Tina Fey) és Jack (Will Forte) régóta házasok, akárcsak meleg barátaik, Danny (Colman Domingo) és Claude (Marco Calvani). Együtt keresik fel Nicket (Steve Carell) és Anne-t (Kerri Kenney-Silver), akikkel – a francia keresztneve ellenére mégis olasz Claude kivételével – közös főiskolás éveik óta évről évre együtt töltik a tavaszi, nyári, őszi és téli vakációkat.

Egyikőjük kapcsolatában sincsen minden rendben, de annyira nem vesztették el az irányítást a házasságuk felett, mint Nick és Anne: a férfi a családtagjaik és barátaik előtt – a huszonötödik házassági évfordulójukon – jelenti be, hogy benyújtja a válókeresetet.

Tina Fey és alkotótársai, Lang Fisher és Tracey Wigfield (A stúdió) olyan nyolcrészes, zenei tételek módjára elgondolt szériát készítettek, amely leginkább az ötvenes éveikben járó amerikai közönséget igyekszik megszólítani. A jövőre kilencvenéves amerikai színész-komikus, Alan Alda azonos című 1981-es mozifilmjét vették alapul, amelynek rendezője, forgatókönyvírója, producere és a mindig sziporkázó Carol Burnett partnereként még a főszereplője is ő maga volt; a remake-ben a fásult háziasszony, Anne kedves, bölcs édesapját játssza. A Netflix adaptációja, amely különböző New York állambeli helyszínek mellett Puerto Rico legismertebb tengerpartjára, a Luquillo Beachre is elkíséri a főszereplőket, tematikájában követi az alapművet (a páratlan epizódok egy önálló évszakban játszódnak, a párosok az ebben a szezonban történtek következményeivel foglalkoznak). Stílusában, hangvételében és dramaturgiájában azonban jelentős eltéréseket mutat: cselekménye túlbonyolított, de kevésbé rétegzett, több benne a humor (mégsem lehet vígjátéknak nevezni) és jobban célkeresztbe veszi a mai ötvenesek problémáit, mint az eredeti munka. Ennek ellenére A négy évszak – Vivaldi klasszikusának zenei aláfestésével – végigköveti a kapcsolatok és az emberi élet különböző fázisait. Sajnos, nem kiemelkedő módon.