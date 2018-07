Hagyjuk magunkat meglepni a Pohodán

Trencsén | Csütörtökön kezdődik a Pohoda, mely üde színfolt a masszív tömegeket vonzó fesztiválok sorában – a mindössze három napon át tartó rendezvény befogadóképessége lényegesen kisebb a környező gigantikus fesztiválokénál, zenei felhozatalát pedig külföldi szakértők is évek óta dicsérik.

Akár azt is mondhatnánk, hogy zöld folt a Pohoda a fesztiválok palettáján. Év elején elnyerte az Egy Zöldebb Fesztiválért (A Greener festival) kezdeményezés díját, a szervezők pedig újabb és újabb környezetbarát megoldások bevezetését jelentették be. Idén teljesen kiiktatják az egyszer használatos műanyag poharakat, csupán visszaváltható poharakba lehet majd sört vagy üdítőt vásárolni, továbbá bevezetik a lebomló anyagból készült tányérokat és evőeszközöket, melyeket a fesztivált követően helyben dolgoznak majd fel és hasznosítanak újra. Ezenkívül egy kisebb napenergiás erőmű is működik a fesztivál ideje alatt. Hogy ez mennyiben járul hozzá a fellépő sztárok hangosításához és a látványvilág biztosításához, arról egyelőre nem szólnak a hírek, de bízzunk benne, hogy ezen a téren is évről évre környezetbarátabb megoldást vázolnak a szervezők. Addig viszont nézzük az idei fellépőket.

A csütörtöki nyitónap egy reggea-legenda, Ziggy Marley koncertjével és a The Chemical Brothers audiovizuális produkciójával indul. Az utóbbi egyébként januárban jelentette be, hogy készülőben a következő, kilencedik stúdióalbumuk – nos, meglátjuk, a trencséni koncert magával hoz-e friss ötletek és a megújulás szelét. A nagyszínpados fellépők névsorát böngészve leszögezhetjük, a szervezőstáb idei telitalálatot érő fogása kétségkívül a karrierje csúcsán álló, excentrikus szólóiról elhíresült gitáros és énekes, St. Vincent lesz.

St. Vincent, azaz Annie Clark egy olyan fiatal előadóművész, akiről nem is olyan régen, pályája elején az indie-színtér üdvöskéjeként beszéltek. 2006-ban Sufjan Stevens zenekarának tagjaként turnézott Európa-szerte, ezt követő szólókarrierje meglepően gyorsan ívelt felfelé. Az elmúlt tíz évben öt stúdióalbumot készített, David Byrne-nel közös lemezt adott ki (Love this Giant, 2012), a Nirvana tagjai pedig arra kérték, hogy Kurt Cobain helyén gitározzon és énekeljen a zenekar Rock And Roll Hall Of Fame-es beiktatásakor. Negyedik – és egyszerűen csak St. Vincent címen futó – albumát a kritikusok szinte kizárólag szuperlatívuszokkal illették, és azóta az artrock leginnovatívabb alakjaként emlegetik. St. Vincent tavaly októberben készítette el ötödik lemezét, Masseduction címmel: az eddig is domináló téma, azaz az erőviszonyok, a hatalom dinamikájának boncolgatása mellett az album erősen önéletrajzi hangvételt kapott. St. Vincent péntek esti koncertjén vélhetően a legfrissebb lemez dalai dominálnak, úgyhogy kíváncsian várjuk, mi újat tudunk meg a művészről a produkció során.

A nagyok közül kihagyhatatlan a legendás izlandi GusGus koncertje: ők egyébként a Sziget visszatérő vendégei, de idén a Pohoda szervezőinek is sikerült őket szerződtetniük. Szemezgessünk azonban a kevésbé ismert fellépők névsorából is. Yasmine Hamdan neve aligha cseng ismerősen a fülünkben, a BBC azonban már felfigyelt rá, hiszen Al Jamilat című albumát tavaly az év legjobbjai közé sorolta. Egy libanoni származású énekesről van szó, aki a Közel-Kelet underground zenei színterének legfelkapottabb előadója. Több formáció tagja volt már, a legizgalmasabb azonban a szólóprojektje, melyben orientális zenét ötvöz nyugati dallamokkal. A Pohoda szervezői tavaly a hamburgi Reeperbahn fesztiválon figyeltek fel rá, és azt mondják, a koncertjén érdemes ott lenni az elejétől a végéig: „A zenéjében folyamatosan merülsz egyre mélyebbre és mélyebbre, a koncertjét dramaturgiailag fantasztikusan építi fel, a legfinomabb elemektől egy egészen vad befejezésig.”

Havran Kati