Egy év múlva ismét Gombaszögi Nyári Tábor
Gombaszög 2026: megvan az időpont, kezdődik a jegyvásár
Ismert a dátum, elindult a zenekar-szavazás, megjelent az aftermovie és kezdődik a jegyvásár: Felvidék legnagyobb kulturális rendezvénye, a Gombaszögi Nyári Tábor 2026-ban is a már jól megszokott időpontban várja a fesztiválozókat. Jövőre július 14. és 19. között ismét benépesül a gombaszögi völgy.
A szervezők már dolgoznak a jövő évi programon, és a közönség most is beleszólhat a zenei kínálat alakulásába. Az erre a célra létrehozott oldalon bárki kiválaszthatja három kedvenc előadóját, Gombaszög zenei szervezői pedig a program összeállításánál figyelembe veszik a szavazás eredményét.
Időközben megjelent a 2025-ös aftermovie is, amely feleleveníti az idei nyár legszebb pillanatait, és ízelítőt ad abból, milyen élmények várják a látogatókat jövőre.
Fontos újdonság, hogy a jegyárak nem drágulnak: a 2026-os belépők a tavalyi árakon lesznek elérhetők. A jegyvásár hétfőn, szeptember 8-án indul, az első 100 darab Super Early Bird Hetijegy pedig mindössze 79 eurós áron váltható meg a https://gombaszog.taggin.io/ oldalon.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.