Gombaszög 2026: megvan az időpont, kezdődik a jegyvásár

A szervezők már dolgoznak a jövő évi programon, és a közönség most is beleszólhat a zenei kínálat alakulásába. Az erre a célra létrehozott oldalon bárki kiválaszthatja három kedvenc előadóját, Gombaszög zenei szervezői pedig a program összeállításánál figyelembe veszik a szavazás eredményét.

Időközben megjelent a 2025-ös aftermovie is, amely feleleveníti az idei nyár legszebb pillanatait, és ízelítőt ad abból, milyen élmények várják a látogatókat jövőre.