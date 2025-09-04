Kultúra

Gombaszög 2026: megvan az időpont, kezdődik a jegyvásár

Gombaszögi Nyári Tábor

Egy év múlva ismét Gombaszögi Nyári Tábor

ÖSSZEFOGLALÓ

Ismert a dátum, elindult a zenekar-szavazás, megjelent az aftermovie és kezdődik a jegyvásár: Felvidék legnagyobb kulturális rendezvénye, a Gombaszögi Nyári Tábor 2026-ban is a már jól megszokott időpontban várja a fesztiválozókat. Jövőre július 14. és 19. között ismét benépesül a gombaszögi völgy.

A szervezők már dolgoznak a jövő évi programon, és a közönség most is beleszólhat a zenei kínálat alakulásába. Az erre a célra létrehozott oldalon bárki kiválaszthatja három kedvenc előadóját, Gombaszög zenei szervezői pedig a program összeállításánál figyelembe veszik a szavazás eredményét.

Időközben megjelent a 2025-ös aftermovie is, amely feleleveníti az idei nyár legszebb pillanatait, és ízelítőt ad abból, milyen élmények várják a látogatókat jövőre.

Fontos újdonság, hogy a jegyárak nem drágulnak: a 2026-os belépők a tavalyi árakon lesznek elérhetők. A jegyvásár hétfőn, szeptember 8-án indul, az első 100 darab Super Early Bird Hetijegy pedig mindössze 79 eurós áron váltható meg a https://gombaszog.taggin.io/ oldalon.

Gombaszögi Nyári Tábor
Gombaszög
