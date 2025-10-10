Úgy tűnik, valóban érkezik a legendás filmsorozat folytatása. George Clooney nemrég arról beszélt, hogyan körvonalazódik az Ocean’s filmsorozat következő része.
George Clooney szerint az Ocean’s 14 tervei komolyra fordultak
Meglepően sok derült ki George Clooney az E! News-nak adott interjújából, melyben az Ocean’s sorozat következő részéről, az Ocean’s 14-ről beszélt. Clooney elmondta, hogy a Warner Bros. már jóváhagyta a költségvetést az Ocean’s 14 számára, bár magát a forgatás idejét és a premier dátumát még nem tűzték ki.
Clooney szerint a forgatás várhatóan kilenc–tíz hónapon belül indulhat, tehát akár már 2026 felében elkezdődhet.
A színész azt is elárulta, hogy több eredeti szereplő visszatérése várható: Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle és Julia Roberts nevét emelte ki. Clooney egyébként nem most beszélt először a projektről — már 2023-ban is említette, hogy „nagyon jó forgatókönyv“ készült a folytatáshoz.
