George Clooney szerint az Ocean’s 14 tervei komolyra fordultak

Úgy tűnik, valóban érkezik a legendás filmsorozat folytatása. George Clooney nemrég arról beszélt, hogyan körvonalazódik az Ocean’s filmsorozat következő része.

Meglepően sok derült ki George Clooney az E! News-nak adott interjújából, melyben az Ocean’s sorozat következő részéről, az Ocean’s 14-ről beszélt. Clooney elmondta, hogy a Warner Bros. már jóváhagyta a költségvetést az Ocean’s 14 számára, bár magát a forgatás idejét és a premier dátumát még nem tűzték ki

Clooney szerint a forgatás várhatóan kilenc–tíz hónapon belül indulhat, tehát akár már 2026 felében elkezdődhet.

A színész azt is elárulta, hogy több eredeti szereplő visszatérése várható: Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle és Julia Roberts nevét emelte ki. Clooney egyébként nem most beszélt először a projektről — már 2023-ban is említette, hogy „nagyon jó forgatókönyv“ készült a folytatáshoz. 

