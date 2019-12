Gazdag József: Ketten, akik látták a rókát

Késő éjjel volt, amikor körbejárták a pajtát. Tízen-tizenöten lehettek. Újutasok. Bekukucskáltak az ablakon, de nem láttak semmit. Odabent sötét volt. Megkocogtatták az üveget. Semmi. Akkor egyikük az ajtóhoz lépett. Erős hangja volt. Zárva van egyáltalán? Lenyomta a kilincset. Az ajtó kinyílt. Le kellett hajolnia, hogy beléphessen.



A fiú felült az ágyon. Elemlámpa fénysugara cikázott körbe, aztán megállapodott az arcán. Hunyorgott. Odébb tolta magáról a pokrócot. Harisnyát viselt, inget, sapkát. Mindig sapkában aludt, évszaktól függetlenül, a füle miatt, amely a legkisebb huzattól is fájni kezdett. Bakancsok tompa dobbanását hallotta, borittas lihegést. Árnyak a fénycsóva mögött. Nem tudta, kik ők. Hányan lehetnek. Mit akarnak.



A lakrész egyetlen szobából állt. A sarokban álló kredenc volt a konyha, a bejárati ajtó melletti, paravánnal leválasztott rész pedig a fürdőszoba: vécé, kis mosdóval. Királyi lakosztály, ahogy a szemközti virágárus nevezte egyszer. Az érkezők nem fértek be mind, néhányan megálltak az ajtóban. Úgy látszik, az elsőként belépő nagyhangú volt a vezetőjük. Leült a fiú mellé az ágyra, megpaskolta a párnát, és azt mondta:

– Szia!



– Ne haragudj, amiért így rád törtünk – mondta a nagyhangú –, de az a helyzet, hogy éjszakai műszakot tartottunk, mostanáig róttuk az utcákat, és baromira megéheztünk.

A fiú hunyorogva nézett a lámpafénybe.

– Arra gondoltunk, beköszönünk ide, hátha jó emberek laknak itt, akik nem tagadnak meg tőlünk egy falat ételt. Remélem, nem veszed rossz néven, hogy előzetes bejelentés nélkül érkeztünk.

A fiú intett a fejével, hogy nem.

– Ők a barátaim – mutatott körbe a nagyhangú. – Gondoltam, behívom őket is. Ugye, nem baj? Biztosan te sem akartad volna, hogy odakint ácsorogjanak a sötét éjszakában, amíg mi itt bent beszélgetünk, igazam van?

A fiú bólintott.

– Rókavelő akad? – kérdezte a nagyhangú. – Ha az nincs, agyvelő is jó lesz. Mit ajánlanál?

A fiú nem értette a kérdést.

– Itt… ddd… dolgozom – mondta, és örült, hogy ezt a két szót első nekifutásra, érthetően ki tudta mondani.

– Jaj, ne haragudj – a nagyhangú széttárta a karját –, amilyen modortalanok vagyunk, be sem mutatkoztunk. Te vagy az itt dolgozó fiatalember, mi pedig a… Kik is vagyunk, srácok?

– A takarítóbrigád – mondta valaki a sarokból.

Többen is fölnevettek.

– Így van – felelte a nagyhangú. – Mi vagyunk a takarítóbrigád. Eltakarítjuk a szemetet a városból. Amit csinálunk, az bizonyos értelemben szelektív hulladékgyűjtés, igaz?



– De nem is takarítóbrigád vagyunk – folytatta a nagyhangú. – Hanem sokkal inkább büntetőexpedíció. Tudod, mi egy büntetőexpedíció kötelező kelléke? Már úgy értem, a pálinkán és a jó kedélyen kívül?

A fiú nem tudta.

– Gumibot és ricinusolaj!

Valakik ismét fölnevettek.

– Takarítóbrigád vagyunk, de specialitásunk a boncolás – magyarázta a nagyhangú. – A szakszerű belezés. A hasüreg megbontása szikével vagy más vágóeszközzel, majd a bél kifejtése. Lavór van a háznál?

A fiú bólintott.

– Nagyszerű! Remek! A kiemelt beleket ugyanis lavórba gyűjtjük – folytatta a nagyhangú, aki láthatóan elemében volt –, forró vízzel átmossuk, a gazdagon fűszerezett, összedarált belsőségekkel megtöltjük, majd az így elkészült csemegét még azon melegében, gőzölögve tálaljuk.

A fiú is mosolygott.



A nagyhangú fölkelt az ágyról. A kredenchez lépett. Fölemelt egy lábast, beleszagolt, visszatette. Kihúzta a fiókokat. Akkor vette észre, hogy az ágy végében egy rongyokkal kibélelt láda áll.

– Nocsak! – mondta, ahogy lehajolt.

A ládában két kiskutya szuszogott.



– Az a szóbeszéd járja – mondta a nagyhangú –, hogy olykor gyerekeket is behívsz ide. Igaz ez?

A fiú nem tudta, mi a helyes válasz; bizonytalanul bólintott.

– És mit csináltok olyankor? – kérdezte a nagyhangú.

– Jjj… jjjátszunk – mondta a fiú.

– Játszotok? – kérdezte a nagyhangú tettetett álmélkodással. – S hogyan játszotok?

A fiú egy papírdobozra mutatott. Rongyok voltak benne.

– Lássuk csak – mondta a nagyhangú, és kiemelt a dobozból egy piros rongyot. – Ez vajon micsoda?

– Bbb-báb – mondta a fiú.

– Báb? – kérdezte a nagyhangú. – Úgy érted: bábszínházi báb? És mi akar lenni?

– Rrr-róka – mondta a fiú.



Valaki izgatottan felhorkant. Többen is mozgolódni kezdtek, néhányan közelebb léptek a fiúhoz. Valaki véletlenül levert egy bögrét. A csörömpölő hangba káromkodások vegyültek.

A nagyhangú csöndre intette őket.

– Úgy hallottuk – szólalt meg némi szünet után –, hogy láttad a rókát. Igaz ez?

A fiú bólintott.

– De hiszen ez nagyszerű! – kiáltott föl a nagyhangú. – Meséld el nekünk, kérlek, hogyan történt. Sőt, tudod, mit? Játszd el nekünk a jelenetet, jó?

Kezet nyújtott a fiúnak.

– Gyere, állj ide középre, légy oly kedves!



A fiú ügyetlen mozdulatokkal lépett a padlóra. Cipőjének az ágy előtt kellett volna lennie, ott szokta tartani, de most nem találta. Máshol vette volna le? Vagy valaki odébb rúgta közben? Nem tudta. Fölállt. Harisnyában volt, fázott a talpa a hideg konyhakövön. Most már arcokat is látott.



Akkor valaki azt mondta:

– Ez bepisált, bazdmeg!

Odavilágítottak a lámpával, s valóban: a fiú harisnyáján friss húgyfolt látszott.



Először csak gyöngéden lökték meg. Ahogy előredőlt, visszabillentették. Mintha hintáztak volna vele. Előre, hátra. A fiú behunyta a szemét. Megpróbálta kizárni a külvilágot. Akkor aztán valaki egy súlyos tárggyal – talán vasúti szerszámmal – tarkón ütötte. A fiú megtántorodott. Kapaszkodni próbált, de kezével csak a levegőt markolta. Teste összecsuklott. Még volt benne annyi erő, hogy négykézlábra álljon. Amikor fölemelte a fejét, egy bakancsos láb arcon rúgta. Hallatszott a reccsenés, ahogy eltört az állkapcsa.



A fiú, ha csak tompán is, de valamit még érzékelt a világból. Látta az elemlámpa fényét, hallotta a hangokat. Ahogy kurjongatnak. Mint akik kutyákat biztatnak a kutyaviadalon. Nem akarta föladni. Megpróbált megint négykézlábra állni. Remegő test. Szájából vércsík csüngött alá. Valamit kiköpött. Talán fogakat. Oldalról olyan volt, mintha hányna.



Amikor eszméletét vesztette, a fülénél fogva állították talpra. Két oldalról tartották, hogy ne dőljön el. Mint egy zsákot. Arca fájdalmas grimaszba torzult, s ettől megint olyan volt, mintha mosolyogna. Aki odafért köré a nagy tolongásban, mind megütötte, egyszerre többen is. Ajkak hasadása, fogak röpte, orrsövény útja, borda- és lép- és májrepedés, néhány másodperccel később pedig, ahogy a folyamat visszafordíthatatlanná vált, a megjósolt bélszakadás. A késre senki sem emlékezett, pedig valahonnan az is előkerült, mert a fiú nyakát elvágták, egészen a csigolyáig. Aztán visszaeresztették őt a földre.



Már nem élt, amikor a nagyhangú letérdepelt mellé, és egy kőrisfa nyelű, kőtörő kalapáccsal nekiállt szétverni a halott fiú fejét. Egyformákat ütött. Harminc-negyven ütést mért rá, arra a helyre, ahol néhány másodperccel korábban még emberi arc volt: orr, szemek, ajkak, íny. Fogak már nem. Ahányszor lesújtott, a lendülettől mindig a fiú fölé hajolt, olyan közel hozzá, mintha meg akarná csókolni az arcát, a pépes masszát, ami az arcból maradt. Amikor végzett, föltápászkodott. Csupa vér volt ő is. Apró, ragacsos darabkák tapadtak rá. Ahogy odébb lépett, egy pillanatra rávetült az elemlámpa fénye. Akkor látszott, hogy a cipzár mellett kidudorodott a nadrágja.



A kiskutyákat kivittük a ház elé, írta a „Kappan” fedőnevű ügynök, és lámpával világítottunk rájuk. Nógattuk őket, hogy fussanak, de nem nagyon akaródzott nekik, inkább egy helyben tapodtak, nyüszítve, nyivákolva. Amikor végre néhány méterre eltávolodtak tőlünk, gumilövedékkel meglőttük őket. Ezt már indulat nélkül tettük, mondhatni szórakozásból. Valaki még mondta is, hogy a reflektoros vadászat az igazi.