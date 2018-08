GALÉRIA: Zöld reflexiók a kis töltésen

Vajka | A héten készült alkotások bemutatásával ma este zárul az In situ II művésztelep Vajkán – az érdeklődőket a községi hivatal előtt, a kis töltésnél 20 órakor várja a hét részt vevő képzőművész. Akik már 18 óra táján megérkeznek, az Irodalmi Szemle fiatal írók számára megrendezett tehetséggondozó alkotótáborában született szövegeket is meghallgathatják – a két rendezvény ezen a ponton összeér.

Gyenes Gáborék a MASZLO Polgári Társulás égisze alatt tavaly rendezték meg Vajkán az első In situ művésztelepet – akkor szó szerint háztáji jelleggel, önerőből, a meghívottakat a saját otthonukban szállásolva, látva el. Idén – ahogy a szervező mondja – a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával egy lépést tettek a profibb megvalósítás felé: ennek részeként például a művészek már szokványosabb szállást kaptak, és futotta az anyagköltségre is. A családias jelleg azonban az alkotómunkában megmaradt: a vendéglátó mellett a művésztelepen részt vevő öt hazai és egy vajdasági művész is a Gyenes porta zegzugait, melléképületeit, udvarát, kertjét vette birtokba – alkalmi műhelyként vagy éppen sötétkamraként.

Az idei koncepció központjában is a helyszín, a Vajka környéki dunai táj, a falu változása állt – ezekre az inspirációkra adtak válaszokat az alkotók a saját médiumuk eszközeivel, olykor pedig kísérleti utakra lépve. Közös pont volt egy fluoreszkáló zöld festék felhasználása is, amely egyebek mellett a ma esti prezentáció fényét hivatott emelni. Gyenes Gábor elmondta, már a jövő tervei is formálódnak: a közös beszélgetések során felmerült, hogy a művésztelep a következő években a land art, vagyis a tájművészet irányába mozdulna el.