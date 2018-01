Filmpremierek – a popcornmozin túl

Történelmi dráma, politikai szatíra, űrwestern, horror és dínós katasztrófafilm 2018 első felének legjobban várt mozijai között. Láthatjuk Gary Oldmant Churcillként, James Francót Tommy Wiseau szerepében, és érkezik egy új Han Solo. Mutatjuk, mire érdemes idén beülni a popcorn-filmeken túl.

A legsötétebb óra

A héten végre a hazai mozikba is megérkezik az Egyesült Államokban már tavaly ősszel bemutatott második világháborús dráma, A legsötétebb óra (Darkest Hour). Az év legizgalmasabbnak ígérkező történelmi filmjének középpontjában Winston Churchill áll, aki élete legnagyobb próbatételével néz szembe: békealku az egész kontinenst legázoló nácikkal, vagy inkább harc a végsőkig. A Hitler arcába végül szivarfüstöt fújó miniszterelnököt a szenzációs Gary Oldman alakítja, aki már be is zsebelt egy Golden Globe-ot a legjobb férfi főszereplő – dráma kategóriában. Oldman olyannyira beleélte magát a szerepbe, hogy állítólag nikotinmérgezést kapott a forgatás alatt a sok szivarozástól. Ebből akár még Oscar is lehet.

Rendezte: Joe Wright

Szereplők: Gary Oldman, Lily James, Ben Mendelsohn

Szlovákiai premier: január 11.

Magyarországi premier: január 18.

Floridai álom

Sean Baker előző filmje, a Tangerine technikailag (iPhone-nal forgatták) és tartalmilag (harsány transznemű prostituáltakról szólt) is innovatív volt. Második filmje, a Floridai álom már hagyományosabb módon mesél a szeretetről, anya-lánya-viszonyról és a gyerekkorról. A történet fókuszában néhány kölyök áll, akik egy a Disneyland mellé felépített, Disney-tematikájú lepukkant lakóparkban töltik a nyarat, mindenben kalandot látva, miközben szüleik a megélhetésért küzdenek. Az ő mindennapjaikat mutatja be a film. A kritikusok szerint pont emiatt lesz annyi élettel teli ez a mozi.

Rendező: Sean Baker

Szereplők: Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Aiden Malik

Szlovákiai premier: nem tudni.

Magyarországi premier: január 18.

Szólíts a neveden

A fesztiválkedvenc. Az év legnagyobb meglepetése. Az év legromantikusabb filmje. Igaz ez úgy is, hogy ebben a olasz-francia-brazil-amerikai drámában két férfi szeret egymásba, egyikük ráadásul 17 éves fiú, míg a másik felnőtt férfi. Jegyezzük meg gyorsan: nem a politikai korrektség jegyében született melegpropagandáról van szó, hanem színtiszta szerelmes filmről, amely őszintén mesél a szerelem és a szeretet minden formájáról, az érzelmek kiismerhetetlenségéről, és azokról a röpke pillanatokról, amelyek meghatározzák életünket. Meglepődnénk, ha nem lenne ott az Oscar-esélyesek között. Nem csak a film, hanem a rendező, a színészek és az operatőr (Sayombhu Mukdeeprom) is.

Rendező: Luca Guadagnino

Szereplők: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg.

Szlovákiai premier: február 1.

Magyarországi premier: február 8.

A katasztrófaművész

Sokak szerint Tommy Wiseau filmtörténetet írt, amikor 2003-ban leforgatta a The Room című művét. Elementáris erejű drámának szánta, amely egy szerelmi háromszöget tár fel: a rendező-író-producer (maga Wiseau) tökéletes élete összeomlik, amikor a felesége megcsalja a legjobb barátjával. Az opus azonban a béna kameramozgásnak, a szürreális dialógusoknak, az érthetetlen epizódoknak és sok egyéb „értékének” köszönhetően önmaga paródiájába fordult, majd hamarosan kultfilmmé vált, amelyet éveken át éjszakai vetítéseken izgultak (és röhögtek) végig a nézők. Ezt a történetet találta meg James Franco, aki igazi wiseau-i gesztussal nemcsak a rendezés jogát, hanem a főszerepet is magának tartotta fenn. A katasztrófaművészt (The Disaster Artist) a fesztiválbemutató óta zajos siker övezi, James Franco alakítását szuperlatívuszokban emlegetik, vasárnap haza is vihette a legjobb vígjáték- vagy musicalszínésznek járó Golden Globe díjat. Aki látni akarja, hazai moziban keresse – a magyar forgalmazás még kérdéses.

Rendezte: James Franco

Szereplők: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron.

Szlovákiai premier: február 15.

Magyarországi premier: nem tudni.

A Pentagon titkai

Steven Spielberg idén két filmmel tér vissza a mozikba. A Ready Player One című sci-fi valószínűleg szélesebb tömegeket fog megmozgatni, mint A Pentagon titkai (The Post), az előzetesek alapján mégis ez utóbbi tűnik izgalmasabbnak. Spielberg állandó főszereplője, Tom Hanks már ki tudja hányadszor bújik bele az igazságért a végsőkig harcoló, a hatalommal is szembeforduló, becsületes, hétköznapi hős szerepébe. Ezúttal a The Washington Post elhivatott főszerkesztőjét, Ben Bradleet alakítja, aki a laptulajdonossal, Katherine Grahammel (Meryl Streep) együtt a Legfelsőbb Bíróságig is elmegy, hogy nyilvánosságra hozhassák a vietnami háború értelmetlenségét leleplező „Pentagon-iratokat”. Fontos, aktuális témákat feszegető politikai krimi a hatalom és a nyilvánosság törékeny viszonyáról, a sajtó és sajtószabadság kiemelkedő szerepéről.

Rendező: Steven Spielberg

Szereplők: Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie.

Szlovákiai és magyarországi premier: február 22.

Sztálin halála

Aki csak egyetlen vígjátékot néz meg idén, mindenképpen ezt válassza. Igen, vígjáték, pontosabban politikai szatíra a világtörténelem egyik legkegyetlenebb diktátorának kimúlásáról, és az azt követő politikai katyvaszról. Intrikák, versenyfutás a hatalomért és akasztófahumor minden mennyiségben, olyan nevekkel, mint Steve Buscemi Hruscsov vagy a Monty Pythonból ismert Michael Palin Molotov szerepében. A francia–angol fekete komédia rendezője Armando Iannucci, aki a többszörös Emmy-díjas Az alelnök című sorozattal vált ismertté.

Rendező: Armando Iannucci

Szereplők: Jason Isaacs, Olga Kurylenko, Steve Buscemi, Rupert Friend, Jeffrey Tambor, Michael Palin.

Szlovákiai premier: nem tudni.

Magyarországi premier: április 12.

Hang nélkül

A 2018-ban érkező tucathorrorok közül elsőre a Hang nélkül emelkedik ki. Egyrészt, mert ha hihetünk a legnagyobb filmes online adatbanknak, az imdb-nek, akkor a horror mellett dráma és thriller stílusjegyeit is magán viseli. Másrészt azért, mert különleges hatásokkal dolgozik. A filmben minimálisra csökkentették a zajokat és dialógusokat, ugyanis a történet szerint egy mindentől távol eső farmon élő család életét rejtélyes rém keseríti meg, amely nagyon érzékeny a hangokra. Éppen ezért a gyerekeknek és a szülőknek gondosan ügyelniük kell, hogy egyetlen nesz nélkül éljék hétköznapjaikat, mert ha a gonosz meghallja őket, elszabadul a pokol.

Rendező: John Krasinski

Szereplők: Emily Blunt, John Krasinski

Szlovákiai premier: nem tudni.

Magyarországi premier: május 10.

Solo: Egy Star Wars-történet

A Star Wars-sorozat következő spin-offjáról, az egyik legnépszerűbb karakter, Han Solo történetét körbejáró űrwesternről vajmi keveset tudni, annak ellenére, hogy ezúttal nem decemberben, hanem már májusban megérkezik a mozikba. A filmmel kapcsolatban a legnagyobb figyelmet eddig az a hír kapta, hogy a Disney tavaly nyáron kirúgta az addigi rendezőpárost, Phil Lordot és Christopher Millert, helyükre pedig Ron Howardot (Egy csodálatos elme, A Da Vinci-kód) szerződtette. Harrison Ford örökébe a fiatal Han Solo szerepében Alden Ehrenreich lép, de feltűnnek a filmben más régi ismerősök is, például Lando Calrissian (Donald Glover) és természetesen az elmaradhatatlan Chewbacca (Joonas Suotamo). A főcímzenét ezúttal is John Williams jegyzi, a további számok a Bourne-filmek zeneszerzőjeként ismert John Powell munkáját dicsérik. Az eddig kiszivárgott információk szerint az alkotás Han Solo fiatal éveit (18–24) öleli fel, és egyebek mellett kiderül belőle, hogyan szerezte meg az űrkalóz az Ezeréves Sólymot, vagy éppen mikor és hol futott össze először Csubival.

Rendező: Ron Howard

Szereplők: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Thandie Newton, Woody Harrelson, Donald Glover, Joonas Suotamo.

Szlovákiai premier: nem tudni.

Magyarországi premier: május 24.

Jurassic World: Bukott birodalom

A dínók ismét visszatérnek, lelkünk gyermeki része ujjongva várja a júniusi 7-i premiert. Még a felemásra sikerült előzetes sem szegte kedvünket, amelyben – egy ideig úgy tűnt – a film utolsó nagyjelenetét lőtték el a készítők. Végül kiderült, hogy a trailer a film első 57 percéből lett összevágva, ami máris bizakodásra ad okot. J. A. Bayona az első Jurassic World-epizódnál komorabb filmet ígér, melyben hőseink – a Chris Pratt (Owen) és Claire (Bryce Dallas Howard) – visszatérnek a Nublar-szigetre, hogy egy kitörni készülő vulkán elől megmentsék a dinoszauruszokat. Jeff Goldblum pedig felteheti a kérdést: érdemes-e egy kipusztult fajt megmenteni, főleg, ha az nem kis veszélyt jelent az emberre nézve... Emellett valószínűleg tovább görgeti a mozi azt a szálat is, amelyben a dínókat hadászati célokra akarják felhasználni. Lesz itt móka és kacagás, vagyis inkább futás meg sikítás.

Rendező: J. A. Bayona

Szereplők: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum.

Szlovákiai premier: június 21.

Magyarországi premier: június 7.

(kk, me-gy, as)